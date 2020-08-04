O da yıllardan nasibini aldı

Geçip giden zaman az ya da çok herkesi etkiliyor. Dünyanın en zengin insanı da olsanız, her tür imkan önünüzde serilse de üstelik.
Backgrid USA, Mega, Instagram
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1
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GÜZELLİĞİ, YETENEĞİNİN ÖNÜNE GEÇTİ
Modern sinemanın "efsane" güzellerinden biri olarak nitelendirilen İtalyan oyuncu Monica Bellucci de bunun örneklerinden biri.
2
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YILLARIN İZLERİ
Sadece oyunculuğuyla değil, duru güzelliğiyle de her zaman ilgi odağı olan Bellucci, artık 50'li yaşlarının ortalarında. Bir dönem yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler ile gündeme gelen Bellucci de geçip giden yılların izlerini yansıtıyor. Ama o duru güzelliği 55 yaşına rağmen hala yerinde. Sadece ona yaşanmışlıklar eklendi.
3
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PAROS ADASINDA TATİL
55 yaşındaki iki çocuk annesi Monica Bellucci, yaz tatilini Yunanistan'ın Paros adasında sürdürüyor.
4
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DOSTLARLA YEMEK
Bellucci, önceki gün bir kadın arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı.
5
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DÜŞÜNCELERE DALDI
Her ikisi de günlük şıklığı yansıtan yazlık elbiseler içinde olan Bellucci ve arkadaşı bir restorana yemeğe gitti. Güzel oyuncunun bazen düşüncelere dalması dikkat çekti.
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UZUN SOHBET
Başka arkadaşlarıyla buluşan ikili, uzun saatler boyunca keyifle yemeklerini yedi ve sohbet etti.
7
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16 YAŞINDA MODELLİK KARİYERİ BAŞLADI
1964 yılında İtalya'nın Umbria kentinde dünyaya gelen Bellucci, 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Aslında o dönemde amacı gördüğü hukuk öğrenimi sırasında ihtiyacı olan finansal kaynağı sağlamakta ailesine yardımcı olmaktı.
8
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OKULDAN UZAKLAŞTI
Fakat sonra girdiği bu ışıltılı dünyanın cazibesi onu okuldan uzaklaştırdı. Önec 1998'de Milano'ya ardından da Paris'e taşındı. Kendine özgü güzelliğiyle kısa sürede dikkat çeken Bellucci'nin ünü ABD'ye kadar uzandı.
9
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TORNATORE FİLMİ DÖNÜM NOKTASI
Sonra İtalyan yönetmen Giuseppe Tornatore'nin bir İtalyan giyim firması için çektiği reklam filminde rol aldı ve bu çalışma ondan sonraki kariyerini şekillendirdi. 1989'da oyunculuğa geçti. 90'ların başında bazı TV filmleri için kamera karşısına geçti. Ona bu alandaki asıl şöhretini de yine Tortanore'nin yönettiği Malena adlı film getirdi. Sonra da ardı ardına çok konuşulan filmler için kamera karşısına geçti.
10
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FRANSIZ OYUNCUYLA EVLİLİK
Bellucci, ilk evliliğini 1990 ile 94 yılları arasında Claudio Carlos Basso ile yaptı. Ardından 1999 yılında, şöhretinin zirvesindeyken Fransız oyuncu Vincent Cassel ile evlendi. 2013 yılına kadar süren bu evlilikten Deva ve Leonie adında ikiz kız çocuk annesi oldu.
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AİLE KÖKLERİ İRAN'DAN
Bu arada Bellucci'nin aile köklerinin İran'dan geldiğini ve soyadlarının da buradan kaynaklandığını hatırlatalım. İran'ın Belucistan bölgesinden göç eden aile, fonetik olarak da orayı çağrıştıran bir isim seçti.