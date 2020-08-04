O da yıllardan nasibini aldı

TORNATORE FİLMİ DÖNÜM NOKTASI Sonra İtalyan yönetmen Giuseppe Tornatore'nin bir İtalyan giyim firması için çektiği reklam filminde rol aldı ve bu çalışma ondan sonraki kariyerini şekillendirdi. 1989'da oyunculuğa geçti. 90'ların başında bazı TV filmleri için kamera karşısına geçti. Ona bu alandaki asıl şöhretini de yine Tortanore'nin yönettiği Malena adlı film getirdi. Sonra da ardı ardına çok konuşulan filmler için kamera karşısına geçti.