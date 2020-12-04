‘O Bu Gece Gelecek’ şarkısıyla 90’lara damga vurmuştu... Şahsenem ortaya çıktı

O dönem günde 80’den fazla konser teklifi aldığını söyleyen Şahsenem, her zaman kendine güvenen bir sanatçı olduğunu da ifade ediyor: “Levent’te kaldığım villanın sokağına hayranlarım gelip kapı deliğimden evde miyim diye bakıyorlardı. Demek ki oturduğum semti değiştirmem gerekiyordu ve artık Türkiye’de tanınıyordum. İlk albüm ve ilk şarkıda bunca hayran, bunları yaşamak, başarıydı...” Peki, 90’larda meşhur olmak daha mı kolaydı? Sanatçıya göre şöhret olmak ve sanatçı olmayı ayırmak gerek: “Şöhret olmak kolaydı ama sanatçı olmak zordu. Ben üreten sanatçılar grubuna giriyorum. Artıık yıllar sonra bunu görebiliyorum. Şarkılarımı başkaları okudu ama insanlar benden duymak istedi.”