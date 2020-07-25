MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriO bölgeden ayrı kalamadı, yeni bir malikane aldı
GeriMagazin O bölgeden ayrı kalamadı, yeni bir malikane aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 16:14,

O bölgeden ayrı kalamadı, yeni bir malikane aldı

Küçük yaşta şöhretle tanışan genç yıldız bir yandan da emlak portföyünü çeşitlendiriyor.

 Backgrid Usa

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1YENİ EVİ BURASI
Abone Olgoogle-news

YENİ EVİ BURASI

Hannah Montana serisiyle çocuk yaşta ün kazanan Miley Cyrus, Los Angeles'ta ünlülerin yaşamak için sıklıkla tercih ettiği Hidden Hills bölgesinden bir malikane satın oldu.

24.95 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
Abone Olgoogle-news

4.95 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Cyrus, geniş bir arazi üzerinde yer alan gösterişli malikane için 4.95 milyon dolar ödedi.

3İKİ YIL ÖNCE SATTI
Abone Olgoogle-news

İKİ YIL ÖNCE SATTI

27 yaşındaki yıldızın daha önceden de bu bölgede bir malikanesi vardı. Cyrus onu iki yıl önce elden çıkarmıştı.

41950LERDE İNŞA EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

1950'LERDE İNŞA EDİLDİ

Miley Cyrus'ın yeni malikanesi 1950'lerde inşa edildi. Fakat o zamandan bu yana defalarca restore edildi ve çağa uygun hale getirildi. 

5TÜM ODALARIN ÖZEL BANYOSU VAR
Abone Olgoogle-news

TÜM ODALARIN ÖZEL BANYOSU VAR

Malikanenin 6 tane yatak odası bulunuyor. Bu yatak odalarının her birinin de kendine ait bir banyosu var.

6ŞÖMİNELİ ODA
Abone Olgoogle-news

ŞÖMİNELİ ODA

 Malikanenin en büyük yatak odası ise en üst katta yer alıyor. Burada bir giyinme odası, balkon, büyük bir banyo ve bir de şömine yer alıyor.

7BAHÇE OTURMA ODASININ İÇİNDE
Abone Olgoogle-news

BAHÇE OTURMA ODASININ İÇİNDE

Cyrus'ın yeni malikanesinin oturma odası, tabandan tavana kadar uzanan camlı kapılara sahip ve buradan bahçeye çıkılabiliyor.

8YANGINDA HASAR GÖREN EVİNİ SATTI
Abone Olgoogle-news

YANGINDA HASAR GÖREN EVİNİ SATTI

Genç yıldız, Los Angeles'ta bulunan ve 2018'de çıkan orman yangınında hasar gören evini de kısa bir süre önce satmıştı.

9KENDİSİ GİBİ ÜNLÜ KOMŞULARI VAR
Abone Olgoogle-news

KENDİSİ GİBİ ÜNLÜ KOMŞULARI VAR

Cyrus'ın yeni malikanesinin bulunduğu bölgede Britney Spears, Jennifer Mohez, Sharon ve Ozzy Osbourne gibi ünlülerin de mülkleri var.

10BABASI DA ÜNLÜ BİR MÜZİSYEN
Abone Olgoogle-news

BABASI DA ÜNLÜ BİR MÜZİSYEN

Gerçek adı Destiny Hope Cyrus olan Miley Cyrus, country müzisyeni Billy Ray Cryus ve eşi Trish Cyrus'ın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

11ADINI DEĞİŞTİRDİ
Abone Olgoogle-news

ADINI DEĞİŞTİRDİ

Adını Miley olarak değiştirdikten sonra çocuk yıldız olarak Hannah Montana adlı diziyle şöhret oldu.

12BABASINI GERİDE BIRAKTI
Abone Ol google-news

BABASINI GERİDE BIRAKTI

Sonra şöhreti babasını geçti ve herkes onu Miley Cyrus'ın babası olarak anmaya başladı.

13EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ
Abone Olgoogle-news

EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Hem oyunculuk hem şarkıcılık yapan Cyruz, 2018 yılında sürpriz bir şekilde Liam Hemsworth ile evlendi. Fakat çiftin evliliğin bu yıl sona erdi.

14HASAR GÖREN EVİNİ 1.7 MİLYONA SATTI
Abone Olgoogle-news

HASAR GÖREN EVİNİ 1.7 MİLYONA SATTI

Cyrus, geçen ay Malibu'da bulunan ve iki yıl önceki orman yangınında hasar gören evini satmıştı. Geçen zaman içinde onarım yaptırdığı bu evinin satışından 1.7 milyon dolar elde etti Cyrus. Bu, o bölge için mütevazı bir fiyat olarak değerlendiriliyor.

15YİNE BİR MÜZİSYEN SATIN ALDI
Abone Olgoogle-news

YİNE BİR MÜZİSYEN SATIN ALDI

Miley Cyrus, 2016 yılında satın aldığı evini yine müzik dünyasından bir ünlüye sattı. Evin yeni sahibi şarkı sözü yazarı ve yapımcı Matthew Wilder ile eşi Tamara Dunn.

16
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi