O bölgeden ayrı kalamadı, yeni bir malikane aldı

Küçük yaşta şöhretle tanışan genç yıldız bir yandan da emlak portföyünü çeşitlendiriyor.
Backgrid Usa
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YENİ EVİ BURASI
Hannah Montana serisiyle çocuk yaşta ün kazanan Miley Cyrus, Los Angeles'ta ünlülerin yaşamak için sıklıkla tercih ettiği Hidden Hills bölgesinden bir malikane satın oldu.
2
Abone Ol
4.95 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
Cyrus, geniş bir arazi üzerinde yer alan gösterişli malikane için 4.95 milyon dolar ödedi.
3
Abone Ol
İKİ YIL ÖNCE SATTI
27 yaşındaki yıldızın daha önceden de bu bölgede bir malikanesi vardı. Cyrus onu iki yıl önce elden çıkarmıştı.
4
Abone Ol
1950'LERDE İNŞA EDİLDİ
Miley Cyrus'ın yeni malikanesi 1950'lerde inşa edildi. Fakat o zamandan bu yana defalarca restore edildi ve çağa uygun hale getirildi.
5
Abone Ol
TÜM ODALARIN ÖZEL BANYOSU VAR
Malikanenin 6 tane yatak odası bulunuyor. Bu yatak odalarının her birinin de kendine ait bir banyosu var.
6
Abone Ol
ŞÖMİNELİ ODA
Malikanenin en büyük yatak odası ise en üst katta yer alıyor. Burada bir giyinme odası, balkon, büyük bir banyo ve bir de şömine yer alıyor.
7
Abone Ol
BAHÇE OTURMA ODASININ İÇİNDE
Cyrus'ın yeni malikanesinin oturma odası, tabandan tavana kadar uzanan camlı kapılara sahip ve buradan bahçeye çıkılabiliyor.
8
Abone Ol
YANGINDA HASAR GÖREN EVİNİ SATTI
Genç yıldız, Los Angeles'ta bulunan ve 2018'de çıkan orman yangınında hasar gören evini de kısa bir süre önce satmıştı.
9
Abone Ol
KENDİSİ GİBİ ÜNLÜ KOMŞULARI VAR
Cyrus'ın yeni malikanesinin bulunduğu bölgede Britney Spears, Jennifer Mohez, Sharon ve Ozzy Osbourne gibi ünlülerin de mülkleri var.
10
Abone Ol
BABASI DA ÜNLÜ BİR MÜZİSYEN
Gerçek adı Destiny Hope Cyrus olan Miley Cyrus, country müzisyeni Billy Ray Cryus ve eşi Trish Cyrus'ın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.
11
Abone Ol
ADINI DEĞİŞTİRDİ
Adını Miley olarak değiştirdikten sonra çocuk yıldız olarak Hannah Montana adlı diziyle şöhret oldu.
12
Abone Ol
BABASINI GERİDE BIRAKTI
Sonra şöhreti babasını geçti ve herkes onu Miley Cyrus'ın babası olarak anmaya başladı.
13
Abone Ol
EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ
Hem oyunculuk hem şarkıcılık yapan Cyruz, 2018 yılında sürpriz bir şekilde Liam Hemsworth ile evlendi. Fakat çiftin evliliğin bu yıl sona erdi.
14
Abone Ol
HASAR GÖREN EVİNİ 1.7 MİLYONA SATTI
Cyrus, geçen ay Malibu'da bulunan ve iki yıl önceki orman yangınında hasar gören evini satmıştı. Geçen zaman içinde onarım yaptırdığı bu evinin satışından 1.7 milyon dolar elde etti Cyrus. Bu, o bölge için mütevazı bir fiyat olarak değerlendiriliyor.
15
Abone Ol
YİNE BİR MÜZİSYEN SATIN ALDI
Miley Cyrus, 2016 yılında satın aldığı evini yine müzik dünyasından bir ünlüye sattı. Evin yeni sahibi şarkı sözü yazarı ve yapımcı Matthew Wilder ile eşi Tamara Dunn.