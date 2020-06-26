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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 13:03,

O beni her halimle seviyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon hastalıktan korusa da bazı başka etkileri de oldu kuşkusuz. Bunlar arasında en yaygın görüneni de kilo almak.

Backgrid UK

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1SOSYAL İZOLASYONDA KİLO ALDI
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SOSYAL İZOLASYONDA KİLO ALDI

Dünya üzerinde milyonlarca kişi evine kapandı, virüsten korundu ama aralarında hatırı sayılır oranda kişi de hiç beklemediği kadar kilo aldı. Buna formlarını korumak için ellerinden gelenin fazlasını yapan ünlüler de dahil.

2VERDİĞİM KİLOLARI GERİ ALDIM
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VERDİĞİM KİLOLARI GERİ ALDIM

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyona geçirdiği sürede kilo alan ünlülerden biri de İngiliz model, sunucu ve oyuncu Kelly Brook. 40 yaşındaki Brook, karantina öncesi verdiği kiloların bir kısmını geri aldığını açıkladı.

3HİÇ ENDİŞE ETMİYORUM
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HİÇ ENDİŞE ETMİYORUM

Bir süredir bir radyo kanalında sunuculuk yapan Brook, aldığı kilolar nedeniyle herhangi bir endişe duymadığını belirtti. 40 yaşındaki Brook "diyet programlarının kişiye yoksunluk hissi" vermemesi gerektiğini söyledi.

4İKİ BEDEN KÜÇÜLMÜŞTÜ
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İKİ BEDEN KÜÇÜLMÜŞTÜ

Karantinadan kısa bir süre önce iki beden küçülen Brook, tekrar eski haline döndü. Şu sıralar bir radyo kanalında sunuculuk yapan Brook, bir süre evinden çalıştıktan sonra ofise döndü.

5KİLO ALMAK BENİ HİÇ ŞAŞIRTMADI
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KİLO ALMAK BENİ HİÇ ŞAŞIRTMADI

Radyo kanalının binasına her girdiğinde fotoğraflanan Brook, yemek yemeyi de pişirmeyi de sevdiğini saklamıyor. New! adlı dergiye konuşan Kelly Brook "Son haftalarda birkaç kilo aldığımı görmek beni şaşırtmıyor" diye konuştu.

6KONTROL ALTINA ALIRIM
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KONTROL ALTINA ALIRIM

Brook "Birkaç kilo aldım, ama endişe etmiyorum" diye konuştuktan sonra hangi noktada kilosunu kontrol etmeye başlayacağını ve neler yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi.

7AMA SAĞLIKLIYIM
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AMA SAĞLIKLIYIM

Brook "Benim bakış açıma göre, sürekli evde olmak alıştığım rutinin dışında bir durum. Buna uyum sağlamak zorundayım. Şikayet etmiyorum, sağlıklı bir insanım" diye konuştu.

8EVİNDE YOGA STÜDYOSU VAR
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EVİNDE YOGA STÜDYOSU VAR

Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaşadığı evinde yoga ve pilates için özel alanları olduğunu belirterek, zaman zaman şehirde yürüyüş yaptığını da anlattı.

9BENİ HER HALİMLE SEVİYOR
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BENİ HER HALİMLE SEVİYOR

Kilo aldığını ve bu nedenle bazı kıyafetlerinin kendisine dar gelmeye başladığını anlatan Brook, sevgilisi Parisi'nin ise onu her haliyle sevdiğini sözlerine ekledi.

10SEVGİLİM BİRLİKTE YEMEK YEMEYİ SEVİYOR
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SEVGİLİM BİRLİKTE YEMEK YEMEYİ SEVİYOR

"Sevgilim onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" diyerek yemek yemeye bakışını da anlattı.

112015 YILINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ
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2015 YILINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ

Brook, 2015 yılında dikkat çekici bir şekilde kilo vermişti. Ama sonra onların bir bölümünü geri aldı.

122000LERİN BAŞI
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2000'LERİN BAŞI

Kelly Brook, 2000'lerin başında ise daha ince bir görünüme sahipti.

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