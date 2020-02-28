Taylor Swift, klibinde toplumda Ã§ok da sevilmeyen, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz ve bencil bir genÃ§ adamÄ± canlandÄ±rÄ±yor. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n erkek hali sosyal medyada da gÃ¼ndem oldu. BirÃ§ok hayranÄ± onu ilk bakÄ±ÅŸta tanÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BirÃ§ok kiÅŸi de Swift'in erkek halini de gayet yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± buldu.Â