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HaberlerKelebek HaberleriO aslÄ±nda çok güzel bir kadÄ±n: Güzel ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± tanÄ±dÄ±nÄ±z mÄ±?
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Kelebek
Haber GiriÅŸ: 28 Åžubat 2020 - 10:04, /

O aslÄ±nda çok güzel bir kadÄ±n: Güzel ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± tanÄ±dÄ±nÄ±z mÄ±?

Bu fotoÄŸrafta ortadaki genÃ§ adam aslÄ±nda Ã§ok gÃ¼zel bir kadÄ±n. Onu bir bakÄ±ÅŸta tanÄ±yabildiniz mi?

INSTAGRAM

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MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± yeni klibi iÃ§in erkek oldu... Ã–dÃ¼llÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Taylor Swift, The Man adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± iÃ§in tepeden tÄ±rnaÄŸa deÄŸiÅŸerek kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Swift, peruÄŸu ve takma sakal-bÄ±yÄ±ÄŸÄ±yla tam bir erkeÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu klibin bir baÅŸka Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi de Swift'in ilk yÃ¶netmenlik denemesi olmasÄ±.

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Taylor Swift, klibinde toplumda Ã§ok da sevilmeyen, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz ve bencil bir genÃ§ adamÄ± canlandÄ±rÄ±yor. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n erkek hali sosyal medyada da gÃ¼ndem oldu. BirÃ§ok hayranÄ± onu ilk bakÄ±ÅŸta tanÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BirÃ§ok kiÅŸi de Swift'in erkek halini de gayet yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± buldu.Â

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Taylor Swift, klipten kareler ve kamera arkasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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