O artık çok ünlü: Hiçbir şey bulamadığı için patates yiyerek büyüdü
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ARTIK ÇOK ÜNLÜ
Eğer gelmediyse biraz daha dikkatli bakın, kesin tanıyacaksınız.
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TEK ADIMDA MİLYONLARCA DOLAR KAZANIYOR
Yıllar önce annesi ve kız kardeşiyle birlikte poz veren bu genç kız günümüzün en ünlü ve kelimenin tam anlamıyla attığı her adımla milyonlarca dolar kazanan modellerinden biri.
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FİLM GİBİ HAYAT
İşte son dönemde ünlü oyuncu Bradley Cooper'den ayrılıp sanat taciri Vito Schnabel ile aşk iddialarıyla gündemde olan Irina Shayk'ın Rusya'nın küçük bir kasabasından ABD'nin melekler şehri Los Angeles'a uzanan film gibi hayat hikayesi....
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'ÇÖP BACAKLI' DİYE ALAY EDERLERDİ
Bugün yaşadığı hayatı belki hayal bile edemediği dönemlerde, kendi deyimiyle " başka bir şey bulamadığı için patates yiyerek büyüdü" Irina Shayk. Okuldaki erkek çocuklar onunla "çöp bacaklı" diye alay ederlerdi. Ama bütün bunlar artık geride kaldı. Çünkü artık o tüm dünyanın güzelliğini onayladığı, çok kazanan ünlü bir model.
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MADENCİ KASABASINDA DOĞDU
Üstelik bir zamanlar vize almak için zorluk çektiği ABD'de yaşayabiliyor ve Hollwood'un en yakışıklı erkeklerinden birinin de kalbini çaldı.
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BABASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ
1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi Shayk. Ya da tam adıyla Irina Valerevna Shaykhlislamova.Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeri, bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.
Shayk'ın saç rengini aldığı babası Tatar'dı. Shayk koyu renk saçlarını ve ten rengini babasından, açık renk gözlerini ise Rus olan annesi Olga'dan aldığını söylemişti bir röportajında.Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem İrina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.
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O GELECEK ABLASI İÇİN HAZIRLANMIŞTI
Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan Irina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi.
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ZOR GÜNLER GEÇİRDİLER
Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar. Sovyet dönemini yansıtan tarzda küçücük bir apartman dairesinde yaşıyorlardı.
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YİYECEK ŞEY BULAMAZDI
Yiyecek yemek bile bulmakta güçlük çekiyorlardı. Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı. Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. "
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KARİYERİ BÖYLE BAŞLADI
İşte ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken de bu hayaline uzanan yolda ilk adımı atmış oldu. Shayk, o sırada dış görüntüsüyle dikkat çekti. Henüz 20 yaşındaydı ve böylece modelliğe başladı.Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına giden yolda ilk adımı da atmış oldu.
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MOSKOVALI SEVGİLİ
Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu.
Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.
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NİŞANLANIP AYRILDILAR
Shayk uzun süre oyuncu Bradley Cooper ile birlikte oldu. Nişanlanan çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi. Ancak evlenmeden yollarını ayırdılar.
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MUTLU VE SAKİN BİR HAYAT
Shayk şimdi kızı Lea ve annesiyle birlikte mutlu ve sakin bir hayat sürdürüyor.