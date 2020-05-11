O artık çok ünlü: Hiçbir şey bulamadığı için patates yiyerek büyüdü

BABASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ 1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi Shayk. Ya da tam adıyla Irina Valerevna Shaykhlislamova.Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeri, bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.



Shayk'ın saç rengini aldığı babası Tatar'dı. Shayk koyu renk saçlarını ve ten rengini babasından, açık renk gözlerini ise Rus olan annesi Olga'dan aldığını söylemişti bir röportajında.Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem İrina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.