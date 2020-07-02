O akım Türkiye'de!

HER BİKİNİYE FARKLI MASKE Pilates antrenörlüğü yapan Eda Dönmez de trikini modasını sosyal medyada gördüğünü söyledi. Birçok ünlünün bikinileriyle aynı renkte maske takarak sahile gittiğini ve paylaşımlarda bulunduğunu anlatan Dönmez, "Hem sağlığımı koruyorum hem de böyle bir modanın içinde bulunmanın ayrıcalığını yaşıyorum. Bir kadın olarak çok fazla renk seçenekli bikinim var. Her renk bikinime göre maske diktirdim, bu şekilde kullanıyorum" dedi.