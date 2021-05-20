O adam sonunda ortaya çıktı

SÖYLENTİLER ORTAYA ATILDI Bir süredir Avustralya'da bulunan Rita Ora'nın çok konuşulan o fotoğrafında kendi yüzü açıkça görünüyordu. Fakat ona sarılan beyzbol şapkalı erkeğin kim olduğu ise belirsizdi. İşte bu fotoğraf, Rita Ora hakkındaki yeni aşk söylentilerini bir kez daha alevlendirdi. Bu söylentilere göre Ora, bir süredir Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi ile birlikteydi. Bu söylentilere ne Rita Ora'dan ne de Taika Waititi'den bir doğrulama geldi.