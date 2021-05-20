O adam sonunda ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı hakkındaki aşk söylentileri bu görüntülerle doğrulandı.
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O ADAMIN KİM OLDUĞU MERAK EDİLMİŞTİ
Bir süredir ünlü şarkıcı ve ünlü yönetmen arasında bir romantik ilişki filizlendiği iddiaları ortada dolanıyordu. Her iki taraf da bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. Fakat ikili, önceki gün birlikte restorana giderken objektiflere takıldı. Böylece söylentiler de doğrulanmış oldu.
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PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Ünlü şarkıcı Rita Ora bir süre önce Instagram sayfasında "güzel zamanlar, hatıralar, telefonumdaki rastgele fotoğraflar" mesajıyla birlikte bir dizi paylaşım yapmıştı. 30 yaşındaki şarkıcının bu paylaşımlarından bir tanesi de takipçilerinin özellikle dikkatini çekmişti.
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SÖYLENTİLER ORTAYA ATILDI
Bir süredir Avustralya'da bulunan Rita Ora'nın çok konuşulan o fotoğrafında kendi yüzü açıkça görünüyordu. Fakat ona sarılan beyzbol şapkalı erkeğin kim olduğu ise belirsizdi. İşte bu fotoğraf, Rita Ora hakkındaki yeni aşk söylentilerini bir kez daha alevlendirdi. Bu söylentilere göre Ora, bir süredir Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi ile birlikteydi. Bu söylentilere ne Rita Ora'dan ne de Taika Waititi'den bir doğrulama geldi.
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HEPSİ DOĞRU ÇIKTI
Fakat Rita Ora ile 45 yaşındaki Taika Waititi, önceki gün Sidney'in banliyölerinden biri olan Woollahra'da bir restorana giderken görüntülendi.
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YEMEĞE GİTTİLER
Her ne kadar çok samimi bir görüntü vermemeye çalışsalar da bu anlar da Rita Ora ile Taika Waititi'nin birlikte olduğu iddialarını doğruladı.
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CİDDİ BİR KONUŞMA
Ora ve Waititi, bir restoranda yemek yedi. O anlarda da restoranın dışındaki paparazziler çifti görüntüledi. İkilinin, yemek boyunca ciddi yüz ifadeleriyle uzun uzun konuştuğu görüldü.
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ÖDÜLLÜ YÖNETMEN
Taika Waititi, Maori kökenli bir baba ile Rus bir annenin oğlu olarak Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Son olarak Jojo Rabbit adlı filmiyle konuşulan Taika Waititi, kariyerine oyuncu olarak başlamıştı. Daha sonra da yönetmenliğe adım attı. Geçen yıl Jojo Rabbit ile en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar kazanan Waititi. farklı bir mizah anlayışına sahip filmleriyle tanınıyor. Waititi, 2011 yılında Chelsea Winstanley ile evlenmişti.
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ÜNLÜ YÖNETMENİN OĞLUYLA BİRLİKTEYDİ
Rita Ora, bir süre öncesine kadar Romain Gavras ile birlikteydi. Geçen yıl Gavras ile çıktığı tatillerde görüntülenmişti Ora. Romain Gavras, ünlü sineması Costa Gavras'ın, Fransız gazeteci Michele Ray ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu.