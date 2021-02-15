NVIDIA GeForce Now Türkiye'ye geliyor

NVIDIA'nın geliştirdiği bu yeni nesil oyun platformu, oyuncuların oyun deneyimlerini iyileştirecek ve yüksek ücretler ödemeden de pek çok oyunun oynanabilmesi mümkün olacak. 15 Mart'ta Türkiye'de herkese sunulacak olan platform şu an test aşamasında ve bu test sürecini ilk deneyenlerden biri olmak da bizim için bir şans.



Ekrandaki görüntüde de görebileceğiniz üzere GeForce NOW platformu bu şekilde görünüyor. Üyeliğinizi açtıktan sonra Steam vey Epic Games üzerinden hesaplarınızı eşleştirip oyun oynamaya başlıyorsunuz.