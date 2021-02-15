NVIDIA GeForce Now Türkiye'ye geliyor

NVIDIA'nın oyun oynama deneyimini değiştirmesi beklenen yeni platformu Nvidia GeForce Now, Türkiye'de de aktif hale geliyor. Oyuncular, artık Türkiye'deki sunuculara bağlanarak daha hızlı ve yüksek bir performansla oyunları birçok platformda deneyimle şansına sahip olacak.
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1
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NVIDIA'nın geliştirdiği bu yeni nesil oyun platformu, oyuncuların oyun deneyimlerini iyileştirecek ve yüksek ücretler ödemeden de pek çok oyunun oynanabilmesi mümkün olacak. 15 Mart'ta Türkiye'de herkese sunulacak olan platform şu an test aşamasında ve bu test sürecini ilk deneyenlerden biri olmak da bizim için bir şans.
Ekrandaki görüntüde de görebileceğiniz üzere GeForce NOW platformu bu şekilde görünüyor. Üyeliğinizi açtıktan sonra Steam vey Epic Games üzerinden hesaplarınızı eşleştirip oyun oynamaya başlıyorsunuz.
2
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İnternet hızı oyun performansınızdan doğrudan sorumlu olduğundan Ayarlar'a girdiğinizde ilgili ayarlara dikkatlice bakmalısınız. Görüntü kalitesi ne kadar iyiyse, internet de o oranda daha fazla kullanılacağından bu aşamada bir seçim yapmanız gerekiyor. NVIDIA, bu açıdan size farklı seçenekler sunuyor.
3
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Platformu deneyimleyebilmek için pek çok oyun mevcut. Biz de Destiny 2'yi açmak istedik. Oyunu bilgisayara indirmeden, stream ederek oynayabilmek gerçekten güzel. İnternet hızınıza bağlı olmakla birlikte biz pek beklemeden oyuna girdik.
4
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Bilgisayara yüklediğiniz bir oyunu açmaktan hiçbir farkı yok. Oyuna girdiğinizde ayarlara göz atmakta fayda var. Az önce belirttiğimiz gibi kendi ekran kartınız ya da işlemciniz burada bir kriter olmadığından, internet hızını düşünerek hareket etmelisiniz.
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Ve Destiny 2'ye girdik. Hiçbir fark göremedik. Bilgisayara yüklediğimiz bir oyunda nasıl oynuyorsak bu platform da bunu sağlıyor. Örneğin 30 mbps internet hızında gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve grafikler de gayet iyi.
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İnternet ile ilgili bir sorun yaşadığınızda da ekranda uyarı görüyorsunuz ve oyun deneyimini olumsuz etkilememesi için önlem almanız gerektiğine işaret ediyor. Platformu deneyimlemeyi sürdüreceğiz ve yeni bilgileri de yine bu sayfalardan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.