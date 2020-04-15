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Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 07:00,

Nusret Gökçe teknesiyle Boğaz turunda

Geçen hafta Bebek’te maskesiz ve eldivensiz şekilde koşarken görüntülenen Nusret Gökçe, önceki gün de teknesiyle Boğaz turunda objektife yansıdı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1UYARILARA KULAK ASMIYOR

UYARILARA KULAK ASMIYOR

‘Saltbae’ (tuzlama) hareketiyle tüm dünyada şöhret olan işletmeci Nusret Gökçe, pandemi nedeniyle getirilen kuralları hiçe sayıyor.

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Ölümcül koronavirüs salgını yüzünden milyonların karantinaya girdiği bir dönemde ünlü işletmeci ne “evde kal” çağrılarına uyuyor ne de dışarıda maske ve eldiven takıyor.

3KAPÜŞONU GİZLEYEMEDİ

KAPÜŞONU GİZLEYEMEDİ

Geçen hafta Etiler-Bebek arasında maskesiz ve eldivensiz şekilde koşarken görüntülenen Nusret Gökçe, önceki gün de teknesiyle denize açıldı.

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Kuruçeşme’deki Hotel Les Ottomans’ın iskelesinden bindiği tekneyle Boğaz turuna çıkan işletmeci, tanınmamak için polar montunun kapüşonunu taksa da objektiflerden kaçamadı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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