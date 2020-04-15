Nusret Gökçe teknesiyle Boğaz turunda

‘Saltbae’ (tuzlama) hareketiyle tüm dünyada şöhret olan işletmeci Nusret Gökçe, pandemi nedeniyle getirilen kuralları hiçe sayıyor. Ölümcül koronavirüs salgını yüzünden milyonların karantinaya girdiği bir dönemde ünlü işletmeci ne “evde kal” çağrılarına uyuyor ne de dışarıda maske ve eldiven takıyor.Geçen hafta Etiler-Bebek arasında maskesiz ve eldivensiz şekilde koşarken görüntülenen Nusret Gökçe, önceki gün de teknesiyle denize açıldı. Kuruçeşme’deki Hotel Les Ottomans’ın iskelesinden bindiği tekneyle Boğaz turuna çıkan işletmeci, tanınmamak için polar montunun kapüşonunu taksa da objektiflerden kaçamadı.