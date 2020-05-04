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Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 09:40,

Nurseli İdiz: Serdar ve Coşkun'un yaptığı büyük ayıp!

Coşkun Sabah ile Serdar Ortaç salgın nedeniyle konserleri iptal edilince, ‘Masraflarımız çok, hazıra dağ dayanmaz’ açıklamasını yapmıştı.

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59 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı ve şöyle konuştu; Aylık 20 bin TL kaybım var. Ama birçok kişinin ekonomik sıkıntı çektiği bu zamanda Coşkun ile Serdar’ın açıklaması ayıp.

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Benim kenarda birikmiş param olabilirdi ama yanlış bir ticari hamle ile bütün mal varlığımı kaybettim. Bir ticari başarısızlığa düştüm. Çok büyük borçlar ödedim.

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En büyük hatam. Birikim yapmamak. Belki daha az borç ödeyip kendime saklayabilirdim. Hala da borçlarım var umarım işler açılır da her şey hallolur.

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