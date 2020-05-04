Nurseli İdiz: Serdar ve Coşkun'un yaptığı büyük ayıp!

59 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı ve şöyle konuştu; Aylık 20 bin TL kaybım var. Ama birçok kişinin ekonomik sıkıntı çektiği bu zamanda Coşkun ile Serdar’ın açıklaması ayıp.