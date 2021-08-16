Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Nurseli İdiz'in hastalığıyla ilgili bilgiler

1981'de, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" adlı programı sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu. Birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Nurseli (Çamlıbel), müzisyen, Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam ediyor. 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var. Nurseli İdiz, Faruk Bayhan'ın yapımcılığında 2015 yılında Show TV'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece ve Pamir Pekin paylaştı.