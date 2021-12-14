Nursel Ergin'in kızı Bengü 23 oldu!
Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...
'Var Mısın Yok Musun' programı ile ünlenen ve bir dönem televizyonda yemek programı sunan Nursel Ergin kızının doğum gününü kutladı.
Ünlü sunucunun kızı 23 yaşına bastı. Sosyal medyada hesabından kızının fotoğraflarını paylaşan Ergin altına, 'Benim güzel kızım sen 23 yaşına girsen de benim için hep koynuma sığdırdığım bebeğim olarak kalacaksın. Bütün zorluklarında ben arkanda olacağım güzel anılarında gözyaşlarında sevinçlerinde hep burada olacağım seni çok seviyorum iyi ki varsın iyi ki doğmuşsun. Senin için muhteşem bir yıl olsun çilek reçelim' notunu düştü.
Bennu Yıldırımlar: Ada müzisyen olsun istedik oyuncu oldu
Bennu Yıldırımlar, Hakan Bilgin’in “Mekânın Sahibine Geldik” adlı programına konuk oldu. Oyuncu, iş hayatından eşi Bülent Emin Yarar’la ve kızları Ada’yla olan ilişkisine kadar merak edilen her şeyi anlattı.
Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyunculuk üzerine eğitim alan kızı Ada’nın aslında müzisyen olmasını istediğini söyledi. Hakan Bilgin’in YouTube’da yayınlanan “Mekânın Sahibine Geldik” programına konuk olan oyuncu, 21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu söyledi ve ekledi: “Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz.”Eğitim hayatından bahseden Bennu Yıldırımlar, ailesinin her zaman yanında olduğunu, bir tek dedesinden oyuncu olduğunu sakladığını anlattı:
Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyunculuk üzerine eğitim alan kızı Ada’nın aslında müzisyen olmasını istediğini söyledi. Hakan Bilgin’in YouTube’da yayınlanan “Mekânın Sahibine Geldik” programına konuk olan oyuncu, 21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu söyledi ve ekledi: “Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz.”Eğitim hayatından bahseden Bennu Yıldırımlar, ailesinin her zaman yanında olduğunu, bir tek dedesinden oyuncu olduğunu sakladığını anlattı:
Dedem muhasebeci olmamı istiyordu
“Arkeoloji okumak istiyordum. Konservatuvar okurken iki yıl eski Yunan dili edebiyatı bölümüne de gittim. Sonra onun da ne kadar ağır olduğunu görüp sadece konservatuvarı bitirdim. Mitoloji olsun, etimoloji olsun tiyatroya katkı sağlar diye düşünmüştüm. Ama iki üniversiteye yetişmem zordu. Oyunculuk okurken ailem karşı çıkmadı ama dedeme söylemedik. O muhasebe okumamı istiyordu. Hiçbir zaman oyuncu oldum demedim.”
Bülent beni izleyince heyecanlanırım
Oyuncu eşi Bülent Emin Yarar ile ilişkisinden de bahseden Bennu Yıldırımlar, “Birbirimizi izlemeyiz. Hatta Bülent beni sahnede izlemeye gelince daha çok heyecanlanırım. Ama aynı meslekte olmak pozitif bir şey. Negatif bir yanını görmedim.”
Onur Saylak, menajer eşi Gözde Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Etkinliğe Saylak'ın Tuba Büyüküstün'den olan ikizleri Maya ve Toprak (9) da katıldı. Sosyal medyada ikizlerin fotoğrafını paylaşmayan Saylak ve Büyüküstün'ün çocuklarının büyüdüğü görüldü.
Geçtiğimiz yıl ikizleri dünyaya gelmişti... Meğer boyundan büyük oğlu varmış!
Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti.
Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var! Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını ""Boynuz kulağı geçermiş :) 1.86 boy :) " notu ile Instagram'da paylaştı... Ozan Çobanoğlu'nun boyu 1.78...
Tolga Çevik ve Özge Yılmaz 2004 yılında nikah masasına oturdu. Önce oğulları Tan'ı kucağına alan çift sonra kızları Tuna'ya kavuştu. 'Tolgshow' programıyla seyirci karşısına çıkan Çevik, oğlu Tan'ın 17. yaşını kutladı. Çekildikleri bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayan Çevik altına şu şiiri yazdı: "Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet... Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum"
ANNE-BABASININ İZİNDE
Sürpriz bir kararla boşanan Altan Gördüm ile Vahide Perçin'in bir kızları var. Çiftin, kızlarının adı Gülnur Alize. O da anne ve babası gibi oyunculuk alanında kariyer yapmaya başladı.
BABASININ KOPYASI
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