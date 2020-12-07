Nuri Sesigüzel öldü mü? Nuri Sesigüzel kimdir nereli kaç yaşında?

Akay, Sesigüzel’in hayranlarına sevindirici bir haber verirken, bir dönem Nuri Sesigüzel’e rakip olan Urfalı türkücü Nuri Serigüzel’in vefat ettiğini açıkladı. Akay, “Bugün 6 Aralık Pazar günü vefat eden Urfalı bir başka türkücü. Bir dönem Nuri Sesigüzel’e de rakip olan ve albümler yapan Nuri Serigüzel koronaya yenik düşerek vefat etti. İsimleri aynı ve soyadlarında ise bir harf farklı olunca, sosyal medyada karışıklık yarattı ve efsane türkücü Nuri Sesigüzel’in vefat ettiği yönünde yanlış bilgi yayıldı. Nuri Serigüzel’e Allah’tan rahmet, Nuri Sesigüzel’e de sağlıklı uzun ömürler dilerim” açıklamasını yaptı.