Nuri Sesigüzel öldü mü? Nuri Sesigüzel kimdir nereli kaç yaşında?
Nuri Sesigüzel öldü iddiaları, önceki gece sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçının Koronavirüs salgınına yakalanması dolayısıyla hayatını kaybettiği yönündeki iddialar üzerine pek çok kişi, 'Nuri Sesigüzel öldü mü?' sorularıyla konu hakkında bilgi edinmek üzere araştırmalarına başladı. Peki, Nuri Sesigüzel öldü mü, yaşıyor mu? İşte, o iddialara yönelik gelen açıklamalar
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Pek çok seveninin merakla araştırdığı Nuri Sesigüzel öldü mü sorusuna cevap, ünlü isim Onur Akay'dan geldi. Ünlüler hakkında yaptığı kritik açıklamalarla tanınan Onur Akay, Nuri Sesigüzel'in ölmediği ancak isim benzerliği bulunan bir diğer Türkücünün hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte, Akay'ın Nuri Sesigüzel öldü mü sorusuna verdiği cevap;
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Akay, Sesigüzel’in hayranlarına sevindirici bir haber verirken, bir dönem Nuri Sesigüzel’e rakip olan Urfalı türkücü Nuri Serigüzel’in vefat ettiğini açıkladı. Akay, “Bugün 6 Aralık Pazar günü vefat eden Urfalı bir başka türkücü. Bir dönem Nuri Sesigüzel’e de rakip olan ve albümler yapan Nuri Serigüzel koronaya yenik düşerek vefat etti. İsimleri aynı ve soyadlarında ise bir harf farklı olunca, sosyal medyada karışıklık yarattı ve efsane türkücü Nuri Sesigüzel’in vefat ettiği yönünde yanlış bilgi yayıldı. Nuri Serigüzel’e Allah’tan rahmet, Nuri Sesigüzel’e de sağlıklı uzun ömürler dilerim” açıklamasını yaptı.
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NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti şehrinde dünyaya geldi. Gerçek adı Nuri Kaçtaştır.
13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.