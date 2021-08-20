Nurgül Yeşilçay sete hazırlık yapıyor

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeni projesi öncesinde son kez tatile çıkan Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bodrum’daki bir plajda görüntülendi.
Nurgül Yeşilçay yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rolü için imajını değiştirip saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, çekimler başlamadan önce son kez tatile çıktı ve soluğu Bodrum’daki evinde aldı.Yoğun tempo öncesi sakin günlerin tadını çıkaran Nurgül Yeşilçay, önceki gün Göltürkbükü’ndeki Naru Beach’teydi. Oyuncu, oğlu Osman Nejat’la birlikte geldiği plajda güneşlenirken objektife yansıdı. (Umut ÜNVER)
2
Yırtık krizi
İrem Derici, önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi. Sahne öncesi bir arkadaşıyla denize giren İrem Derici, 5 dakika kadar yüzdükten sonra sudan çıktı. Mayosunun yırtıldığını düşünen şarkıcı, kısa süreli panik yaşadı. Mayosunu arkadaşına kontrol ettiren Derici, yırtık olmadığını anlayınca şezlonguna dönüp güneşlendi. (Deniz BOY)
3
Komşu’dan günaydın
Serenay Sarıkaya, geleneksel Yunanistan tatilinin startını verdi. Yunanistan’a her yaz mutlaka giden oyuncu, ülkenin 17 ay sonra Türkiye’ye sınır kapılarını açmasıyla soluğu tatilde aldı. Sarıkaya, önceki gün bu kareyi “Kalimera” (Yunanca günaydın) notuyla Instagram’da paylaştı. Fotoğraf, 300 bine yakın beğeni aldı.
4
En sevdiğim kızlar
Ozan Doğulu, sevgilisi Hera Aslan, kardeşi Canan Doğulu, kızları Arya ve Lila ile çektirdiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Ünlü müzisyen fotoğrafın altına da şöyle yazdı: “En sevdiğim kızlardan birkaçı eksik ama olsun.”
5
Tatil pozları
Buse İskenderoğlu, tatiline devam ediyor. Bir süredir Alaçatı’da olan ünlü model, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. İskenderoğlu fotoğraflara “Sonsuza kadar bu his” notunu yazdı. Sunucu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle takipçilerinden birçok yorum aldı.
6
Doğada olmak iyi geldi
Oyuncu Biran Damla Yılmaz önceki gün bir buzağıya süt içirirken çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Doğaya ve hayvana olan sevgisiyle bilenen Yılmaz, fotoğrafların altına şu notu yazdı: “Doğa, tatlış hayvanlar, güzel insanlar, onlarla iletişime geçmek ve dahası... Nasıl iyi geldi, anlatamam.”
7
Fırıldak dönmeyi öğrendi
2018’de evlenen Öykü Karayel ile Can Bonomo, oğulları Roman’ı 4 ay önce kucaklarına almıştı. Bir süredir Çeşme’de tatil yapan çiftten Bonomo, Instagram hesabında yeni bir fotoğraf paylaştı. Oğlunun son halini şarkıcı “Fırıldak dönmeyi öğrendi” notuyla yayınladı