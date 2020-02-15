Nurgül Yeşilçay Instagram'dan duyurdu: 40 yaşımdan sonra ilk kez

43 yaşındaki oyuncu Instagram paylaşımında "Leonardo Da Vinci ve Van Gogh 37 yaşında,Modigliani 33,Egon Shiele henüz 27 yaşındayken muhteşem eserler bırakıp hayata gözlerini kapamışlar! Bense ilk sergimi kırkımdan sonra 11 Mart'ta ancak açıyorum. Çok heyecanlıyım ama çooookkk. Heyecanımı paylaşan paylaşmayan herkese teşekkürler şimdiden. Yakında ayrıntıları yazacağım belki sergide görüşürüz" diye yazdı. Nurgül Yeşilçay sadece oyunculuk değil plastik sanatlar alanında yetenekli olan oyunculardan biri. İşte en az adlarını duyurdukları işler kadar plastik sanatlar alanında da yetenekleri olan ünlüler.