Nurgül Yeşilçay Instagram'dan duyurdu: 40 yaşımdan sonra ilk kez
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, hayatıyla ilgili heyecanlı bir gelişmeyi Instagram sayfasından duyurdu. Yeşilçay, paylaşımında 11 Mart'ı heyecanla beklediğini belirtip takipçilerine "Belki orada görüşürüz" diye seslendi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Oyunculuğun yanı sıra resim sanatıyla da ilgilenen Nurgül Yeşilçay, 11 Mart'ta ilk sergisini açacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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43 yaşındaki oyuncu Instagram paylaşımında "Leonardo Da Vinci ve Van Gogh 37 yaşında,Modigliani 33,Egon Shiele henüz 27 yaşındayken muhteşem eserler bırakıp hayata gözlerini kapamışlar! Bense ilk sergimi kırkımdan sonra 11 Mart'ta ancak açıyorum. Çok heyecanlıyım ama çooookkk. Heyecanımı paylaşan paylaşmayan herkese teşekkürler şimdiden. Yakında ayrıntıları yazacağım belki sergide görüşürüz" diye yazdı. Nurgül Yeşilçay sadece oyunculuk değil plastik sanatlar alanında yetenekli olan oyunculardan biri. İşte en az adlarını duyurdukları işler kadar plastik sanatlar alanında da yetenekleri olan ünlüler.
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Türkiye'nin taçlı güzellerinden olan sonra da oyunculuk alanında kariyer yapan Arzun Onan, aynı zamanda heykeltıraş.
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Usta oyuncu Zerrin Tekindor aynı zamanda resim alanında da yeteneğini gözler önüne serdi.
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Beyazperdede Rocky ve Rambo gibi karakterlere hayat veren Sylvester Stallone aynı zamanda usta bir ressam.
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Johnny Depp'in oyuncu olduğunu bilmeyen yok. Bir müzik grubu olduğunu ve orada gitar çaldığını hatta turnelere çıktıklarını da... Peki ya aynı oranda yetenekli bir ressam olduğunu biliyor musunuz?
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Sinemanın yaşayan efsanelerinden Anthony Hopkins aynı zamanda ressam. Ama onun yetenekleri bununla sınırlı değil. Hopkins, aynı zamanda bir besteci. En çok bilinen ve seslendirilen eserlerinden biri de And The Waltz Goes On...
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Ünlü oyuncu James Franco da aynı zamanda resim yeteneği olan ünlülerden.
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Lucy Liu oyuncu olarak adını duyurdu ama aynı zamanda iyi bir ressam.
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Evde Tek Başına ile çocuk yaşta ünlenen Macaulay Culkin de ressam ünlülerden.
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Marilyn Manson sahnede gitarını konuşturuyor. Tualin karşısında da iç dünyasını resmediyor.
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Paul McCartney de resim yapan ünlülerden.
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Sinemanın en yakışıklı James Bond'u aynı zamanda iyi bir ressam.