Nurgül Beyhan kimdir, nasıl öldü? Nurgül Beyhan olayının detayları

Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili yeni bir iddia Nurgül Beyhan'ın kızı Senem Hanım, şüphelerinin odağındaki ismi dile getirdi. ı Senem Beyhan, annesinin kuzeni Mehmet Emin Bey'in kendilerine hiç gelmediğini, hiç konuşmadıklarını ama annesi öldükten sonra gereksiz bir ilgisi olduğunu, kendi yanında olduğunu söyledi. 40 yıl kadar önce Mehmet Bey'in ablası Mecbure Hanım'ın ölümüne dedesinin sebep olduğunu, kadının yasak ilişkisi olduğunu, ailelerin bir araya gelip bu kadının infazına karar verdiğini ve kadının boğarak öldürüldüğünü anlattı.