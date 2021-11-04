Nurgül Beyhan kimdir, nasıl öldü? Nurgül Beyhan olayının detayları
Önce kalp krizinden öldüğü düşünülen, sonrasında adli tıptan verilen raporla cinayete kurban gittiği anlaşılan Nurgül Beyhan'ın katilinin bulunmasını isteyen ailesi, Müge Anlı'ya başvurdu. Nurgül Beyhan'ın ölümü ardından kuzeninin de daha önce aile kararıyla infaz edildiği ortaya çıktı. Peki, Nurgül Beyhan kimdir, nasıl öldü? İşte Nurgül Beyhan olayının detayları
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Kirazlı'da yaşayan 44 yaşındaki Nurgül BEYHAN'ın oğlu, 1 Ağustos 2020'de annesi Nurgül Beyhan'a ateş eden amcasını öldürdü. Yeğeni tarafından sokak ortasında 7 kurşunla öldürülen Cihan Beyhan'ın ardından ailede bir cinayet daha yaşandı. Oğlu cezaevinde olan Nurgül Beyhan öldürülmüş olarak bulundu.Aile ilk olarak kalp krizinden şüphelense de olayın boyutu adli tıptan alınan raporla değişti. Yaşananlardan sonra baba tarafının annelerine karşı bir tavır aldığını dile getiren Senem Beyhan, baba tarafından şüphelendiğini belirtti.
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OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. İddiaya göre, Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti. Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı. Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı.Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra cinayete kurban gitti. Nurgül Beyhan evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Otopside Nurgül Beyhan'ın elle boğulduğu belirlendi.
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Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili yeni bir iddia
Nurgül Beyhan'ın kızı Senem Hanım, şüphelerinin odağındaki ismi dile getirdi. ı Senem Beyhan, annesinin kuzeni Mehmet Emin Bey'in kendilerine hiç gelmediğini, hiç konuşmadıklarını ama annesi öldükten sonra gereksiz bir ilgisi olduğunu, kendi yanında olduğunu söyledi. 40 yıl kadar önce Mehmet Bey'in ablası Mecbure Hanım'ın ölümüne dedesinin sebep olduğunu, kadının yasak ilişkisi olduğunu, ailelerin bir araya gelip bu kadının infazına karar verdiğini ve kadının boğarak öldürüldüğünü anlattı.