Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi

Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.