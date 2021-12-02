Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi
Nureddin Nebati'nin hayatı ve kariyeri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati'nin getirildiği bildirildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Nureddin Nebati, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçilmişti. Peki, Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında? İşte, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin biyografisi ile ilgili bilgiler....
Nureddin Nebati, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atandı. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Bakan Nebati, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulunmuştu.
NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?
Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.
Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.