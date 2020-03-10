Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 13:11,
Nuray Sayarı'dan çok konuşulacak açıklamalar: Ben ölsem çocuklarıma kim bakacak
Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklamıştı. Çiftin davası dün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına 'Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü' açıklamasını yaptı.
Aşkım Sayarı'nın bu açıklamalarına ünlü astrologdan cevap gecikmedi. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Sayarı, 'çocuklarım için sustum' dedi.
EŞİMİN AİLESİ BENİM YANIMDA
Ben beyefendiyi çok sevdim. 25 senemizi çok mutlu geçirdik, tehditlerinden dolayı artık susmuyorum. Son kez konuşuyorum; utanıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Ne adalet olarak affediyorum, ne de insan olarak affediyorum. Kayınvalidem, kayınpaderim ve görümcemle el ele verdik artık susmuyorum. Bu zamana kadar neden sustum; arkamda bir ailem olmadığı için sustum.
ZİNA DAVASI AÇTIM
Aldatılan benim. Ben bir astroloğum, başkalarının hayatlarını yorumlayan bir insanım. Bunları görüp kendisine söylediğimde ‘ruh hastası’ deyip hastaneye yatmamla suçluyordu.
Bu kadınla hala aynı evde yaşıyorlar. Birlikte olduğu kişi de evli. Kendisine zina davası açtım. Bu ilişkiyi biliyordum ama benim çocuğumla ‘kankam’ diye tanıştırıyor o kadını. Çocuğumun yanında uygunsuz hareketler yapıyorlar. Sizin cinsel münasebetinize çocuğum niye şahit olsun? Beni çıldırtan da bu oldu. Hangi anne buna katlanabilir?
Ben çocuklarıma dayak yediğimi söylemedim. Çocuğum o zamanlar 9, 10 yaşındaydı. Çocuğumun psikolojisi bozulmasın diye sustum. Babaya aşık bir çocuktu, şimdi babasından nefret ediyor. Elimde bütün belgeler var zamanı gelince hepsini paylaşacağım.
BENİ KÖPEĞİNE PARÇALATMAKLA TEHDİT ETTİ
İşsiz güçsüz yaşan bir adamdı. Mesleğimi küçümsüyor, neden bu zamana kadar ben sana baktım. Madem karına saygın yok, yediğin ekmeğe de mi saygın yok? Ben ayrılmak istediğim zaman ölümle tehdit etti.
Yediğim dayakları da affetmiyorum, küçük çocuğumun önünde cinselliğini neden yaşarsın? Artık çocuğum için konuşmayacağım.
12
Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklamıştı.Çiftin davası bugün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuştu.
13