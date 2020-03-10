Nuray Sayarı'dan çok konuşulacak açıklamalar: Ben ölsem çocuklarıma kim bakacak

EŞİMİN AİLESİ BENİM YANIMDA Ben beyefendiyi çok sevdim. 25 senemizi çok mutlu geçirdik, tehditlerinden dolayı artık susmuyorum. Son kez konuşuyorum; utanıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Ne adalet olarak affediyorum, ne de insan olarak affediyorum. Kayınvalidem, kayınpaderim ve görümcemle el ele verdik artık susmuyorum. Bu zamana kadar neden sustum; arkamda bir ailem olmadığı için sustum.