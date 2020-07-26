Nur Yerlitaş’a ithaf etti...Yeni normalin ilk defilesi
Koronavirüs salgını sonrası geçiş yaptığımız ‘yeni normal’ hayatın ilk defilesi, Tolga Çam’dan geldi. Oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına göre yapıldığı defile alanına konuklar ateşleri ölçülerek alındı. Çam, defileyi 27 Nisan’da yaşamını yitiren modacı Nur Yerlitaş’a ithaf etti.
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MODACI Tolga Çam, 2020 yaz koleksiyonunu önceki akşam Beşiktaş Vodafone Arena’da düzenlediği defileyle moda tutkunlarının beğenisine sundu. 30 parçalık koleksiyonun tanıtıldığı defilede Tülin Şahin, Günay Musayeva, Simge Tertemiz, Tuğba Melis Türk ve Seda Canpolat gibi ünlü mankenler podyuma çıktı. Defileyi izleyenler arasında da Linet, Aslı Hünel ve Umut Oğuz gibi tanınmış simalar vardı. Defilede görev alan mankenler ve organizasyon ekibi, şov öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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SIKI ÖNLEMLER
Defilenin organizasyonunu yapan RNK Prodüksiyon’un sahibi Mehmet Yıldırım, alınan önlemleri şöyle anlattı: “Girişlerde ateş ölçme yaptık. Oturma düzenini belirtilen sosyal mesafeye göre ayarladık. Belli noktalara dezenfektanlar koyduk.” Tolga Çam da defileyi 27 Nisan’da hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş’a ithaf ettiğini söyledi: “Bu defileyi moda duayenimiz Nur Yerlitaş’a ithafen yapmak istedim. Kendisi benim hocam olur.” Defilenin sonunda da barkovizyona Yerlitaş’ın görüntüsü yansıtıldı.
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8 AY SONRA PODYUMDA
Geçtiğimiz kasım ayında kızı Siena Leyla’yı dünyaya getiren Tülin Şahin, doğum sonrası ilk kez podyuma çıktı. Ünlü model, defile öncesi “8 ay sonra ilk defilem olacak. Yürümeyi unutmamışımdır umarım” diye espri yaptı.
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Şarkıcı Aslı Hünel, defileyi eşi Savaş Yurtsever ile izledi.
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Defileyi izlemeye gelenler arasında Linet de vardı