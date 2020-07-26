Nur Yerlitaş’a ithaf etti...Yeni normalin ilk defilesi

MODACI Tolga Çam, 2020 yaz koleksiyonunu önceki akşam Beşiktaş Vodafone Arena’da düzenlediği defileyle moda tutkunlarının beğenisine sundu. 30 parçalık koleksiyonun tanıtıldığı defilede Tülin Şahin, Günay Musayeva, Simge Tertemiz, Tuğba Melis Türk ve Seda Canpolat gibi ünlü mankenler podyuma çıktı. Defileyi izleyenler arasında da Linet, Aslı Hünel ve Umut Oğuz gibi tanınmış simalar vardı. Defilede görev alan mankenler ve organizasyon ekibi, şov öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.