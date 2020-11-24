Nur Yerlitaş ne zaman, neden öldü? İşte Nur Yerlitaş'ın hayatıyla ilgili bilgiler
Moda dünyasının başarılı isimlerinden Nur Yerlitaş, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Ünlü isimlerin modacısı olarak tanınan Nur Yerlitaş, uzun bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. Peki, Nur Yerlitaş ne zaman, neden öldü? İşte Nur Yerlitaş'ın hayatıyla ilgili bilgiler…
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Türk moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Anne tarafından Arap, baba tarafından ise Giresunluydu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Son dönemlerdeki yarışma programlarıyla fenomen olan Yerlitaş, birçok ünlü isme danışmanlık yapmış ve konser kıyafetlerini hazırlamıştı. Yerlitaş kendisini “dikişçi” ve “kostüm tasarımcısı” olarak tarif ediyordu.
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Nur Yerlitaş, 2011 yılında Demet Akalın’ın ‘Türkan’ klibinde Türkan Şoray’ı canlandırdı. Nur Yerlitaş, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.
2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.
31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan ve 25 Aralık 2015 tarihinde biten İşte Benim Stilim All Star yarışmasının finalinin ardından Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu jüri görevinden ayrıldı.
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Ağustos 2018'de beyin kanseri teşhisi nedeniyle ameliyat oldu. Daha sonra Mart 2019'da ikinci kez ameliyat geçirdi. 27 Nisan 2020'de Şişli'deki evinde öldü. Yerlitaş'ın cenazesi bir gün sonra Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak Ulus Mezarlığı'na defnedildi.