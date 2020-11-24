Nur Yerlitaş ne zaman, neden öldü? İşte Nur Yerlitaş'ın hayatıyla ilgili bilgiler

Nur Yerlitaş, 2011 yılında Demet Akalın’ın ‘Türkan’ klibinde Türkan Şoray’ı canlandırdı. Nur Yerlitaş, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.



2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.



31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan ve 25 Aralık 2015 tarihinde biten İşte Benim Stilim All Star yarışmasının finalinin ardından Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu jüri görevinden ayrıldı.