KarÄ±n kaslarÄ±yla ÅŸov yaptÄ±

KARANTÄ°NADA HAREKETSÄ°Z KALMADI Lopez, koronavirÃ¼s nedeniyle iki ayÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re niÅŸanlÄ±sÄ± Alex Rodriguez, eski evliliÄŸinden olan iki Ã§ocuÄŸu ile birlikte karantinaydÄ±. Onlara Rodriguez'in eski eÅŸinden olan kÄ±zlarÄ± da eÅŸlik etti. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki adÄ±yla "JLo" o sÃ¼reÃ§te de kimi zaman evindeki spor salonunda kimi zaman da bahÃ§ede spor programÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â