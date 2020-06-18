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Magazin
Haber GiriÅŸ: 18 Haziran 2020 - 16:00,

KarÄ±n kaslarÄ±yla ÅŸov yaptÄ±

GeÃ§ip giden yÄ±llara meydan okuyan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z bir kez daha karÄ±n kaslarÄ±yla "ÅŸov yaptÄ±."

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150 ONUN Ä°Ã‡Ä°N SADECE SIRADAN BÄ°R RAKAM
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'50' ONUN Ä°Ã‡Ä°N SADECE SIRADAN BÄ°R RAKAM

Bir sÃ¼re Ã¶nceÂ  50 yaÅŸÄ±na giren Jennifer Lopez, servetini sadece Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± turnelerden ya da rol aldÄ±ÄŸÄ± film ve dizilerden elde etmiyor. AynÄ± zamanda bazÄ± markalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak da gÃ¶rev yapÄ±yor.Â Bu durum sosyal medyada da geÃ§erli.

2Ä°Ã‡ GÄ°YÄ°M FÄ°RMASININ TANITIM YÃœZÃœ
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Ä°Ã‡ GÄ°YÄ°M FÄ°RMASININ TANITIM YÃœZÃœ

Ä°ki Ã§ocuk annesi Lopez, tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu iÃ§ giyim markalarÄ±ndan birinin koleksiyonundan bir parÃ§ayla Ã§ekilen pozunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. AynÄ± poz sÃ¶z konusu firmanÄ±n Instagram hesabÄ±nda da yer aldÄ±.

Lopez'in yÄ±llar iÃ§inde sÄ±kÄ± bir disiplinle Ã§alÄ±ÅŸarak geliÅŸtirdiÄŸi ve korumak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ± karÄ±n kaslarÄ± her iki hesabÄ±n takipÃ§ilerinin de gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§madÄ±.

3PROFESYONEL SPORCU GÄ°BÄ° Ã‡ALIÅžIYOR
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PROFESYONEL SPORCU GÄ°BÄ° Ã‡ALIÅžIYOR

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n zamana meydan okuyan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri Jennifer Lopez. Ä°kiz Ã§ocuk annes Lopez, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in de kelimenin tam anlamÄ±yla profesyonel bir sporcu gibi Ã§abalÄ±yor.

INSTAGRAM, BACKGRID USAÂ 

4SAATLERCE TER DÃ–KÃœYOR
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SAATLERCE TER DÃ–KÃœYOR

Lopez; yoÄŸun programÄ± Ã¶ncesi formunu saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in kiÅŸisel antrenÃ¶rÃ¼yle birlikte saatler boyu Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

INSTAGRAM, BACKGRID USA

5SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžIYOR
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžIYOR

Sahne provalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soluÄŸu spor salonunda alan Lopez,zaman zaman o anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve videolarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

6KARANTÄ°NADA HAREKETSÄ°Z KALMADI
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KARANTÄ°NADA HAREKETSÄ°Z KALMADI

Lopez, koronavirÃ¼s nedeniyle iki ayÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re niÅŸanlÄ±sÄ± Alex Rodriguez, eski evliliÄŸinden olan iki Ã§ocuÄŸu ile birlikte karantinaydÄ±. Onlara Rodriguez'in eski eÅŸinden olan kÄ±zlarÄ± da eÅŸlik etti. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki adÄ±yla "JLo" o sÃ¼reÃ§te de kimi zaman evindeki spor salonunda kimi zaman da bahÃ§ede spor programÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

7BAZI ELEÅžTÄ°RÄ°LER GELÄ°YOR
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BAZI ELEÅžTÄ°RÄ°LER GELÄ°YOR

Ancak bazÄ± hayranlarÄ± Jennifer Lopez'in bu kadar Ã§ok kas yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor. YÄ±ldÄ±zÄ±n, erkeksi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren takipÃ§ileri "Ama eÄŸer istediÄŸi buysa bu yolda emin adÄ±mlarla ilerliyor. Hatta hedefe Ã§ok yaklaÅŸmÄ±ÅŸ" yorumunu yapÄ±yor.

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INSTAGRAM, BACKGRID USA

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