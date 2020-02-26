Nükhet Duru: Yanaklar halis muhlis bana ait

PHOTOSHOP FAZLA KAÇMIŞ Nükhet Duru, bazı fotoğraflarında makyaj ve photoshop dolayısıyla estetikli gibi durduğunu da söyledi: “Bazı fotoğraflarda 2 milimetre makyaj kaplama mevcuttur. Bazı fotoğraflarda Adobe’un suçu değil ama fazla kaçmış photoshop’tan muzdaribizdir. Tedavi olduğum ve de oldukça uzun süren bir dönemde kortizon cildimi epeyce bir şişirmiştir. Fakat temelde yanaklar halis muhlis bana aittir efendim. İnanmayan 20 yaşımdaki yanaklarıma da baksın.”