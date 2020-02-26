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Haber Giriş: 26 Şubat 2020 - 07:41, /

Nükhet Duru: Yanaklar halis muhlis bana ait

Nükhet Duru, Hürriyet’e verdiği röportajdaki “Yüzümde botoks da dolgu da yok” açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Sanatçı, yapılan olumsuz eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi: “Yanaklar halis muhlis bana aittir efendim. İnanmayan 20 yaşımdaki yanaklarıma da baksın.”

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NÜKHET Duru, Hürriyet’e verdiği röportajdaki estetik açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçının “Yüzümde botoks da dolgu da yok. Doğal. Yapım bu. Bizim sülalenin teni ve kolajen yapısı böyle” sözlerine binlerce yorum yapıldı. Duru, yapılan olumsuz yorumlara Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.

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Sanatçı, fotoğrafın altına şu notu düştü: “Zamanında dolgu, botoks yapmadım mı, yaptım. Yeniydi, modaydı, ben de düşkündüm bu işlere. Ama kaç yıldır alakam yok, zira bu yaşımda bu görüntümden mutluyum. İnsan yaş aldıkça sadeleşiyor gençler, benden söylemesi.”

3PHOTOSHOP FAZLA KAÇMIŞ

PHOTOSHOP FAZLA KAÇMIŞ

Nükhet Duru, bazı fotoğraflarında makyaj ve photoshop dolayısıyla estetikli gibi durduğunu da söyledi: “Bazı fotoğraflarda 2 milimetre makyaj kaplama mevcuttur. Bazı fotoğraflarda Adobe’un suçu değil ama fazla kaçmış photoshop’tan muzdaribizdir. Tedavi olduğum ve de oldukça uzun süren bir dönemde kortizon cildimi epeyce bir şişirmiştir. Fakat temelde yanaklar halis muhlis bana aittir efendim. İnanmayan 20 yaşımdaki yanaklarıma da baksın.”

4İNSANIN CANI SIKILIYOR

İNSANIN CANI SIKILIYOR

Bu haberlerin kadına yönelik sözel bir şiddet olduğunu vurgulayan Nükhet Duru, “Bir de gelelim göz ardı edilmemesi gereken şu yanına: Bu haberler ve yapılan yorumların kadının metalaşmasına ve kadına yönelik sözel şiddete muazzam katkıda bulunduğunu hatırlatır, bu tarz yorum ve kötü düşüncelerden kendinizi ve hemcinslerinizi korumanızı öneririm. 1.5 senedir bu albüme tonla emek verdik fakat önemli bulunan tek haber bu mudur? E insanın canı sıkılıyor be çocuklar” dedi.

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