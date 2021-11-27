Nu varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte Nu varyantı belirtileri
'Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor. Nu Varyantı, ilk olarak Güney Afrika ve Botsvana'da tespit edildi. Sonrasında İsrail, Belçika ve Hong Kong, Nu Varyantı’nın tespit edildiğini açıkladı. Peki, Nu varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte Nu varyantı belirtileri...
Son dönemde varyantlar ile adından söz ettiren Covid-19 bu kez Nu varyantıyla gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise Nu varyantı. İlk kez Güney Afrika’da tespit edilen Nu varyantı, en fazla mutasyona uğrayan varyant olarak da dikkat çekiyor.
İngiliz The Times gazetesine konuşan Imperial College’dan bazı bilim insanları bu varyantın en tehlikeli yönünü açıkladı. Yetkili, “Virüsün vücuda girerek hücrelere bulaşmasını sağlayan başak proteinine (spike protein) karşı aşılar koruma sağlıyor. Fakat bu varyantın başak proteininde 32 mutasyon bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemimize farklı geliyor ve vücuda saldırırken daha farklı davranmaya sebebiyet veriyor” yorumunu yaptı. Uzmanlar, Nu Varyantı’nın PCR testlerinde de tespit edilemediğini söylüyor.
Nu Varyantı hangi ülkelerde görüldü?
Nu varyantı, ilk olarak Güney Afrika ve Botsvana'da tespit edildi. Sonrasında İsrail, Belçika ve Hong Kong, Nu varyantının tespit edildiğini açıkladı.
Türkiye, Nu Varyantı’nın tespit edildiğine dair henüz bir açıklama yapmadı ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan seyahat yasağı açıklaması geldi. Koca, Nu varyantı nedeniyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladıHaberin Devamı