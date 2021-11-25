Nu varyantı nedir, aşılarda etkili mi? İşte Nu varyantı ile ilgili merak edilenler

NU VARYANTI NEDİR?

Nu varyantı koronavirüsün yeni mutasyonu olarak adlandırılıyor. Britanyalı uzmanlar, 'Nu' olarak adlandırılan yeni varyantın şimdiye dek en fazla mutasyona uğrayan tür olduğunu açıkladı. 'Nu' varyantının spike proteininde diğer tüm varyantlara göre daha fazla değişiklik bulunuyor. Bu nedenle de son varyantın mevcut aşılardan kaçma ihtimalini kuvvetlendiriyor.