Nu varyantı nedir, aşılarda etkili mi? İşte Nu varyantı ile ilgili merak edilenler
'Nu varyantı, bilim insanlarının yaptığı araştırmaların ardından gündemde yer aldı. Dünya koronavirüs salgını ile yaklaşık 2 yıldır mücadele ederken, Son 24 saatte yapılan 364 bin 351 testte 27 bin 592 vaka tespit edildi. 175 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 285 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. İngiliz bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre koronavirüsün yeni varyanı ortaya çıktı. 'Nu' isimli varyantta tüm varyantlara göre daha fazla değişiklik bulunuyor. Peki, 'Nu varyantı nedir, aşılarda etkili mi? İşte, detaylar.
'Nu varyantı nedir? sorusu merak edilen konuların başında geliyor. Bilim insanları yakın zamanda tespit edilen yeni bir corona virüsü varyantının ortaya çıktığını duyurdu. Altı vaka Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bir vaka da Afrika'dan dönen bir kişide Hong Kong'da görülen Nu varyantının Delta'ya göre antikorlardan muhtemelen daha çok kaçacağı bildirildi.
NU VARYANTI NEDİR?
Nu varyantı koronavirüsün yeni mutasyonu olarak adlandırılıyor. Britanyalı uzmanlar, 'Nu' olarak adlandırılan yeni varyantın şimdiye dek en fazla mutasyona uğrayan tür olduğunu açıkladı. 'Nu' varyantının spike proteininde diğer tüm varyantlara göre daha fazla değişiklik bulunuyor. Bu nedenle de son varyantın mevcut aşılardan kaçma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
'B.1.1.529' adı verilen varyanta 10 vakada rastlanırken, bu türün üç ülkede görülmesi tahmin edilenden daha yaygın olabileceği ihtimaline güç verdi. İngiliz basınında yer alan habere göre Botwana varyantı 32 mutasyon taşıyor ve bu mutasyonların çoğu, varyantın daha bulaşıcı ve aşıya karşı daha dirençli olabileceğini düşündürüyor.
AŞILAR ETKİLİ Mİ?
Londra Üniversitesi Akademisi'nde genetikçi olarak çalışmalar yürüten Prof. Francois Balloux, yaygın mutasyonlar nedeniyle endişe yarattığını söylerken, 'Nu' varyantının Delta'ya göre antikorlardan muhtemelen daha çok kaçacağını aktardı. Aşılardaki etkisi ile ilgili ise henüz bir çalışma bulunmuyor.