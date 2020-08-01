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Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 21:55,

Noterler ne zaman açılacak? Kurban Bayramı tatili noterlerin açılış tarihi bilgisi 2020

Noterler ne zaman açılacak? Kurban Bayramı nedeniyle, 30 Temmuz arefe günü kamu kurum ve kuruluşlarında öğleden sonra bayram tatili başladı. Bu sene 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda, noterlerde işlemlerini tamamlayacak olanlar, noter çalışma saatlerine odaklandı. Resmi tatilin bitmesinin ardından devlet dairelerinde olduğu gibi noterler de hizmet vermeye başlayacak. İşte, 2020 Kurban Bayramı tatili noterlerin açılış tarihi..

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Kurban Bayramı tatili idrak edilirken, Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla noterler de kapalı durumda bulunuyor. Nöbetçi noter uygulamaları da bayram tatili boyunca hizmet vermeyecek. 4,5 gün süren tatilin ardından, noterler, salı günü yeniden çalışmaya başlayacak. İşte, 2020 Kurban Bayramı tatili noterlerin açılış tarihi bilgisi.

2NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK
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NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de Kurban Bayramı süresince kapalı durumda bulunacak. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.​

3NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
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NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

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