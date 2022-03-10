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Noterler açık mı? Yarın (11 Mart) noterler çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? Türkiye Noterler Birliği'nden açıklama

#Noter#Kar Tatili#Memur

Noterlerin çalışma saatleri, kamuda kar izninin verilmesinin ardından gündemde yer aldı. Tasdikleme, alım ve satım gibi alanlarda çok önemli bir yere sahip olan noterlerin 11 Mart'ta açık olup olmadığı noter işlemlerini gerçekleştirecek olanların odaklandığı konulardan oldu. İstanbul Valiliği 10 Mart'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu görevlilerinin izinli sayılacağını duyurdu. Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada noterlik dairelerinin kamu kurumu sayılmadığı bildirilerek çalışma saatleri duyuruldu. Peki, yarın noterler açık mı, noterler kaça kadar çalışıyor? İşte, ayrıntılar.

1/4Noterler açık mı Yarın (11 Mart) noterler çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor Türkiye Noterler Birliğinden açıklama

11 Mart'ta noterler açık mı? sorusu Türkiye Noterler Birliği'nin açıklaması ile belli oldu. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde görülen yoğun kar yağışının ardından bir dizi önlem alındı. İstanbul Valiliği'nin kararına göre olumsuz hava koşulları nedeniyle, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Ancak noterler kar nedeniyle izinli, sayılmayacak.

2/4NOTERLER YARIN AÇIK MI

NOTERLER YARIN AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği'nden yapılacak açıklamada, "Noterlik dairelerinin kamu kurumu sayılmaması nedeniyle alınan karar kapsamında bulunmadığı, ancak İstanbul genelindeki noterliklerimizde mevcut hava koşulları sebebiyle, yeterli personel bulundurulmak suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınarak noterlik dairesinde çalışma düzeninin sağlanmasının noterlerimizin takdir ve yetkileri dahilinde olduğu düşünülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İki yeni karar daha aldık. Kamu kurumlarında hamile ve engelliler 11 Mart günü idari izinli sayılacak. " açıklamasında bulundu.

3/4NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ?

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

4/4Noterler açık mı Yarın (11 Mart) noterler çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor Türkiye Noterler Birliğinden açıklama

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

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#Noter#Kar Tatili#Memur