Noterler açık mı? Yarın (11 Mart) noterler çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? Türkiye Noterler Birliği'nden açıklama

11 Mart'ta noterler açık mı? sorusu Türkiye Noterler Birliği'nin açıklaması ile belli oldu. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde görülen yoğun kar yağışının ardından bir dizi önlem alındı. İstanbul Valiliği'nin kararına göre olumsuz hava koşulları nedeniyle, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Ancak noterler kar nedeniyle izinli, sayılmayacak.