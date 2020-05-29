Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor? Yaş grupları için genelge yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibariyle uygulanacak olan yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan pek çok kısıtlama 1 Haziran'da sona ermiş olacak. Bazı yaş grupları için ise sokağa çıkma kısıtlamaları ise devam ediyor. Peki, normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor? 1 Haziran genelgesinde yer alacak detaylar neler?
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Ramazan Bayramı sonrası birçok yasağın kaldırılması bekleniyordu, beklenen gelişme 28 Mayıs Perşembe günü yaşandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nde video konferans yöntemiyle 9. kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme takviminde yeni adımları paylaştı ve 1 Haziran'da kalkacak kısıtlamaları anlattı. Peki, normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor? 1 Haziran genelgesinde yer alacak detaylar neler?
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- Şehirler arası seyahat kısıtlaması 81 ilde 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacak. Ancak olumsuz bir durum görülmesi halinde yeniden getirebilir.
- İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar
- Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek.
- 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek.
- 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa indiriliyor. 0-18 yaş grubu Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00-20.00 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
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- 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında tutulacak.
- Turizm tesisleri saat sınırlamasına tabi olmayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsam ve saat ayrıca değerlendirecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.
- Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir.
- Hayvan satış yerleri 1 Haziran açılıyor.
- Hipodromlar 10 Haziran’da yeniden faaliyete geçebilecek.
- Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren şartlar dahilinde açılıyor. Açık havada düzenlenen konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek.
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İçişleri Bakanlığından '18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması' genelgesi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.
Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.