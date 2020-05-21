Normalleşme takvimi tarihleri açıklandı mı? Normalleşme planı süreci nasıl olacak?
Normalleşme süreci 11 Mayıs’ta başladı. İlk etapta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan berber, kuaför ve AVM’ler hizmete girdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aldıkları tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir süreçte yürüteceklerini belirtti. Peki normalleşme takvimi tarihleri nasıl olacak?
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Normalleşme takvimi tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Normalleşme süreci nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer aldı. Bu plana göre ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığının her sektörde bu adımların nasıl, hangi aşamalara göre ve ne şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazırladığını duyurdu.
RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.
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65 YAŞ ÜZERİ HAZİRANDA SOKAKTA
Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler. Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.
SOSYETE PAZARLARINA YASAK DEVAM EDİYOR Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs’ta açıldı. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran’da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı’da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.
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AVM'LERDE VALE OLMAYACAK
11 Mayıs’ta açılan AVM’lerde maske takma, ateş ölçme ve sosyal mesafe gibi sıkı kurallar uygulanıyor. Tehlike geçene kadar valeler hizmet dışı olacak. Çünkü en riskli bölüm burası, dolayısıyla vatandaş arabasını kendisi park edecek.
T.C. NUMARASI UYGULANAMAZ T.C. numarasına göre AVM’ye giriş gibi bir uygulama mümkün görülmüyor. Bunun için AVM’ler arasında ortak sistem olması gerekiyor ki böyle bir sistem yok. AVM’lere ultraviyole ışınlarla 30 gün korumalı dezenfektanı önerildi. Bazı AVM’ler girişler, koridorlar, tuvaletler gibi tüm ortak kullanım alanlarında UV korumalı dezenfektan kullandı.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin. 28 bin öğretmen atamasıyla ilgili verdiği yanıt şu: “20 bin öğretmenin ataması yapılırken pandemi yoktu, süreç normal prosedürle işledi. Mart sonu göreve başlayacaklardı. Okullara zorunlu olarak ara verilip, sokağa çıkma ve 33 ile giriş çıkış yasaklanınca göreve başlamaları okulların yeniden açılışına bırakıldı. Şu anda bu öğretmenlerin başlaması için okul, sınıfın açık olması gerekiyor. Okullar açılır açılmaz mesleki eğitim seminerlerine katılıp görevlerine başlayacak ve maaşlarını alabilecekler.”
KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK? Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran’da faaliyete geçecektir.
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UÇUŞLARDA MESAFELİ YOLCULUK
İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.
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SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor. AT YARIŞLARI HAZİRANDA At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde. DİŞÇİLER EYLÜLDE Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor. EHLİYET KURSLARI 1 HAZİRAN SONRASI Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var. Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.