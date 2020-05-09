Normalleşme takvimi neleri içeriyor? Düğün salonları ne zaman açıklanacak?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek. Düğün salonlarının eylülde açılacağı iddiası ile son günlerde konuşulmaya başlandı ancak henüz net bir açıklama yapılmış değil.