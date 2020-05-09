Normalleşme takvimi neleri içeriyor? Düğün salonları ne zaman açıklanacak?
Normalleşme takvimi dünyayı saran corona virüs vakalarının ülkemizde düşüşe geçmeye başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Dört aşamadan oluşacak olan normalleşme takvimi süreciyle ilgili detaylı açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Kademeli normelleşmenin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. ' dedi. Peki, normalleşme takvimi neleri içeriyor? Düğün salonları ne zaman açıklanacak?
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Hayatı durma noktasına getiren koronavirüsünün yayılma hızının azaldığı ülkelerde normalleşme için adımlar atılmaya başlandı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başında bulunduğu 4 aşamalı normalleşme planı bulunuyor. Takvime göre ilk aşama 1 Mayıs’ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. Normalleşme takviminde en çok merak edilen konu ise düğünlerin durumu. Peki, normalleşme takvimi neleri içeriyor? Düğün salonları ne zaman açıklanacak?
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DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek. Düğün salonlarının eylülde açılacağı iddiası ile son günlerde konuşulmaya başlandı ancak henüz net bir açıklama yapılmış değil.
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BERBER - AVM VE MARKETLERİN DURUMU
Normalleşmenin birinci aşamasında marketler, berberler, kuaförler ve AVM’ler belirli kısıtlamalar kapsamında açılacak. 11 Mayıs’ta yapılacak Bakanlar Kurulu’nda vaka sayısı az olan illerde kısıtlamanın kaldırılmasının gündeme gelmesi ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak’ın ise seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı son iller olması bekleniyor.
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OKULLAR EYLÜL’DE AÇILIYOR
Üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.
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Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.
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AT YARIŞLARI HAZİRANDA
At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.
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DİŞÇİLER EYLÜLDE
Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.
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UÇUŞLAR MAYIS AYINDA BAŞLAYACAK
İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurt içi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.