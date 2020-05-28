Normalleşme takvimi açıklandı mı? Normalleşme planı belli oldu mu?
Normalleşme sürecinin ikinci adımı 27 Mayıs’ta başladı. 11 Mayıs’ta açılan işletmelerin ardından önlemler kapsamında kapalı olan diğer işletmelerin ne zaman açılacağı merak konusu haline geldi. Aynı zamanda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı da merak ediliyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme adımları ile ilgili açıklamalar yapılacak
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Normalleşme takvimi ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mayıs’ta başlayan birinci aşamanın ardından sıra ikinci aşamaya geldi. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum değerlendirilecek ve yeni adımlar ele alınacak. Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme adımları ile ilgili açıklamalar yapılacak. İşte detaylar…
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NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkalığında toplanıyor. Toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum değerlendirilecek. Son verilere göre bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak. Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
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Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak’taki son durum da kabinenin gündeminde olacak.
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NORMALLEŞMEDE 2. AŞAMA
11 Mayıs’ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM’ler kapıları açtı. Normalleşme takvimi 27 Mayıs Çarşamba günü yani sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçti. Bugün yapılacak kabine toplantısında nikah salonları, çay bahçeleri, piknik alanları, restoranlar, eğlence mekanları ve müzelerdeki durumun da gözden geçirilmesi bekleniyor. br>Ayrıca, kamu çalışanlarının kurumlarında iş başı yapmalarına ilişkin takvim de kabine toplantısında değerlendirilecek.
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Kabinede evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor. Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor. Ancak ilk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor. Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.
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PARKLARA YENİ DÜZENLEME
Yeni normalleşme kapsamında İstanbul’daki parklar da yeniden dizayn ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi parklara sosyal mesafe halkaları çizdi. Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ile Avrupa yakasında Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece sahili, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarına sosyal mesafe çizgileri eklendi. Caddebostan sahilindeki çalışmanın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
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LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor.