Normalleşme takvimi açıklandı mı? Normalleşme planı belli oldu mu?

Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak’taki son durum da kabinenin gündeminde olacak.