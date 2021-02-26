Normalleşme ne zaman başlayacak? Kabine'de masaya gelecek... Kısıtlamalar için gözler 1 Mart'a çevrildi!
Kısıtlamaların kaldırılacağı normalleşme sürecinde yeni yol haritası belli olmaya başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve esnafa uygulanan kısıtlamalar, normalleşme takvimi ile yeniden değerlendirilecek. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kısıtlamalar ne zaman bitecek?' sorusuna "Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. " şeklinde yanıt verdi. Kademeli kaldırılacak olan koronavirüs kısıtlamalarında illere göre aşı ve vaka sayısına bakılacağı da daha önce açıklanmıştı. İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Normalleşme takvimi son gelişmeler ile takip ediliyor. Daha önce yapılan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayında illere göre normalleşmenin başlayacağını bildirmişti. Cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "Kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim." açıklamasında bulundu. Ancak normalleşme takvimi için henüz net açıklama gelmedi.
2
Abone Ol
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Normalleşme takvimi ile ilgili henüz kesin açıklama gelmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Pazartesi günü kabine toplanacak. Merak edilen bir konu kısıtlamaların gevşetilmesi. Hangi iller ön planda olacak ve dün Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaptı. 'Mutasyon etkili, bulaşıcılık arttı.' dedi. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulunun çalışmalarının pazartesi günü kabinenin önüne geleceğini belirtti.
3
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim."
4
Abone Ol
BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Perşembe günü yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Koca, yerinde karar dönemi kapsamında tedbirlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin çalışmanın ayrıntıları ve tedbirler esnetilirken öncelik sırasının nasıl olacağının sorulması üzerine, "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı, bu konudaki öneriyi pazartesi günü kabineye sunmuş olacağım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinede bu öneri tartışılacak ve devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur, alınan kabine kararıyla." yanıtını verdi.
5
Abone Ol
Toplantıda illerin bundan sonraki dönemdeki vaka sayıları, vaka test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametreleriyle kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldığını aktaran Koca, şöyle devam etti:
"İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar."