Normalleşme desteği başvurusu nasıl yapılır? Normalleşme desteği başvuru şartları

NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK? Bakan Selçuk normalleşme desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk," Kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.” dedi.



Bakan Selçuk Normalleşme Desteğinden, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör işyerlerindeki, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabileceklerini ifade etti.