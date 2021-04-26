Nomadland nereden izlenir? Nomadland Netflix ve Amazon Prime 'da var mı?
Nomadland, Oscar ödülünü kazanmasının ardından gündemdeki yapım oldu. 26 Nisan tarihinde gerçekleşen Oscar töreninde en iyi film ödülüne layık görülen Nomadland, Netflix ve Amazon Prime'da olup olmadığı ile gündemde yer almaya başladı. Peki, Nomadland nereden izlenir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Nomadland nereden izlenir sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Netflix, Amazon Prime ve diğer platformlarda olup olmadığı ile araştırılan Nomadland, internet üzerinden de sorgulanıyor. Peki, Nomadland nereden izlenir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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NOMADLAND NEREDEN İZLENİR?
Nomadland, Oscar kazanmasının ardından merak uyandırdı. Şu ana kadar sadece Hulu platformunda yer alan Nomadland filminin diğer platformlar tarafından satın alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.
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Nomadland Chloé Zhao'nun senaryosunu yazdığı, yapımcılığını üstlendiği ve yönettiği 2020 Amerikan drama filmidir. Filmde Frances McDormand, kocası öldükten sonra memleketi Nevada'dan ayrılan ve "evsiz" kalıp, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşan bir kadın olarak rol alıyor. Aynı zamanda yardımcı rolde David Strathairn'in yanı sıra gerçek hayattaki göçebe Linda May, Swankie ve Bob Wells'i kendilerinin kurgulanmış versiyonları olarak gösteriyor. Film, Jessica Bruder tarafından yazılan 2017 yılı kurgusal olmayan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century adlı kitabına dayanıyor.
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Nomadland, 11 Eylül 2020'de Altın Aslan'ı kazandığı Venedik Film Festivali'nde prömiyer yaptı. Ayrıca Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı. 4 Aralık 2020'de bir haftalık sınırlı yayını vardı ve Searchlight Pictures tarafından 29 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilen IMAX sinemalarında ve aynı anda 19 Şubat 2021'de Hulu'da sinemalarda ve dijital olarak gösterime girdi.