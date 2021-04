Nomadland filminin konusu ne? İşte Nomadland filminin oyuncuları ve konusu

Nomadland Chloé Zhao'nun senaryosunu yazdığı, yapımcılığını üstlendiği ve yönettiği 2020 Amerikan drama filmidir. Filmde Frances McDormand, kocası öldükten sonra memleketi Nevada'dan ayrılan ve "evsiz" kalıp, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşan bir kadın olarak rol alıyor. Aynı zamanda yardımcı rolde David Strathairn'in yanı sıra gerçek hayattaki göçebe Linda May, Swankie ve Bob Wells'i kendilerinin kurgulanmış versiyonları olarak gösteriyor. Film, Jessica Bruder tarafından yazılan 2017 yılı kurgusal olmayan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century adlı kitabına dayanıyor.