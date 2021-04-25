Televizyon Haber Giriş: 25 Nisan 2021 - 16:52 | 25 Nisan 2021 - 16:52

Nomadland filminin konusu ne? İşte Nomadland filminin oyuncuları ve konusu

Oscar adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Nomadland filmi oldu. Nomadland'in hikayesi Frances McDormand'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. Nomadland filminin konusu ne? İşte Nomadland filminin oyuncuları ve konusu