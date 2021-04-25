Nomadland filminin konusu ne? İşte Nomadland filminin oyuncuları ve konusu
Oscar adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Nomadland filmi oldu. Nomadland'in hikayesi Frances McDormand'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. Nomadland filminin konusu ne? İşte Nomadland filminin oyuncuları ve konusu
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Nomadland Chloé Zhao'nun senaryosunu yazdığı, yapımcılığını üstlendiği ve yönettiği 2020 Amerikan drama filmidir. Filmde Frances McDormand, kocası öldükten sonra memleketi Nevada'dan ayrılan ve "evsiz" kalıp, Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşan bir kadın olarak rol alıyor. Aynı zamanda yardımcı rolde David Strathairn'in yanı sıra gerçek hayattaki göçebe Linda May, Swankie ve Bob Wells'i kendilerinin kurgulanmış versiyonları olarak gösteriyor. Film, Jessica Bruder tarafından yazılan 2017 yılı kurgusal olmayan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century adlı kitabına dayanıyor.
2
Nomadland, 11 Eylül 2020'de Altın Aslan'ı kazandığı Venedik Film Festivali'nde prömiyer yaptı. Ayrıca Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı. 4 Aralık 2020'de bir haftalık sınırlı yayını vardı ve Searchlight Pictures tarafından 29 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilen IMAX sinemalarında ve aynı anda 19 Şubat 2021'de Hulu'da sinemalarda ve dijital olarak gösterime girdi.
3
Nomadland, 11 Eylül 2020'de Altın Aslan'ı kazandığı Venedik Film Festivali'nde prömiyer yaptı. Ayrıca Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı. 4 Aralık 2020'de bir haftalık sınırlı yayını vardı ve Searchlight Pictures tarafından 29 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilen IMAX sinemalarında ve aynı anda 19 Şubat 2021'de Hulu'da sinemalarda ve dijital olarak gösterime girdi.
4
NOMAND OYUNCU KADROSU
Frances McDormand .... Fern
David Strathairn .... Dave
Linda May .... Linda May Charlene Swankie .... Swankie