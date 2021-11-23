Noel tatili ne zaman? Hangi ülkelerde Noel tatili yapılıyor? Noel'in tarihi ile ilgili bilgiler

Noel neden farklı tarihlerde kutlanıyor?

İsa Peygamber'in genel olarak Batı Şeria sınırları içinde bulunan Beytüllahim'de M.Ö. 4'üncü yüzyılda dünyaya geldiğine inanılıyor.



Noel kutlamalarının ne zaman, nasıl başladığı tam bilinmemekle birlikte, ilk yazılı kayıt M.S. 4'üncü yüzyıl tarihini taşıyor.



Roma İmparatorluğu döneminde M.S. 4'üncü yüzyılda Hristiyanların serbest bırakılmasıyla birlikte kutlamaların da yaygınlaştığı düşünülüyor.



Roma İmparatorluğu'nda 25 Aralık'ta kutlanan Yenilmez Güneşin Doğum Bayramı nedeniyle Noel'in de bu tarihte kutlanmaya başladığını öne sürenler de var.



Ermeni Ortodoks Kilisesi ise 25 Aralık'ın Romalılardan gelen bir adet olduğunu ve ilk dönem Hristiyanlara ait tarihi kayıtlarda İsa Peygamber'in doğum tarihinin 6 Ocak olarak gösterildiğini söylüyor.Bu nedenle Ermeni Ortodoks Kilisesi, Noel'i 6 Ocak günü kutluyor.