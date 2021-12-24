Noel (Christmas) mesajları için seçenekler... Noel ne zaman, nedir?

NOEL MESAJLARI

Geçmişi unutup yeniden başlayalım, bu Noel'i görmek dileğiyle!



Büyülü ve keyifli bir tatil dileğiyle! Mutlu Noeller…



Bu Noel zamanı daha iyi yaşamınızın başlangıcı olsun. İyi ve mübarek bir tatil geçirin!



Noel Baba'ya sana ne vereceğini söyleyebilseydim,Mutluluk ve barış olurdu. Sadece bu Noel değil, ama tüm yıl boyunca…



Ateşiniz sıcak olsun ve eviniz aydınlık olsun. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar.



Mutluluk armağanını aç ve bu Noel'i sev



Ve mutlulukları başkalarıyla paylaş.



Noel günü birlikte olmayabiliriz, ama kalbim ve ruhum hep seninle olacak.



Belki mil ötedeyim, ama sen her zaman kalbimde olacaksın. Seninle Noel'i kutlayamayabilirim, Ama bunu daima seninle bir kalple kutlayacağım. Mutlu Noeller ve mutlu yeni yıl, canım.



Bu yılki Noel şimdiye kadarki en iyi Noel olsun. Size ve ailenize en içten dileklerimle.