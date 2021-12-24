Noel (Christmas) mesajları için seçenekler... Noel ne zaman, nedir?
Noel ile ilgili araştırmalar başladı. Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar hazırlıklarını heyecanla yapıyorlar. Noel bir diğer adıyla Christmas, İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. Peki, Noel ne zaman? İşte Christmas hakkında bilgiler
Noel mesajları, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar göndermek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Noel diğer adıyla Christmas her sene heyecanla karşılanıyor. Bu önemli gün, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Noel mesajları ve detaylar
NOEL NE ZAMAN?
Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.
Hz. İsa’nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü, doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir.
Hz. İsa’nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü, doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir.
NOEL MESAJLARI
Geçmişi unutup yeniden başlayalım, bu Noel'i görmek dileğiyle!
Büyülü ve keyifli bir tatil dileğiyle! Mutlu Noeller…
Bu Noel zamanı daha iyi yaşamınızın başlangıcı olsun. İyi ve mübarek bir tatil geçirin!
Noel Baba'ya sana ne vereceğini söyleyebilseydim,Mutluluk ve barış olurdu. Sadece bu Noel değil, ama tüm yıl boyunca…
Ateşiniz sıcak olsun ve eviniz aydınlık olsun. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar.
Mutluluk armağanını aç ve bu Noel'i sev
Ve mutlulukları başkalarıyla paylaş.
Noel günü birlikte olmayabiliriz, ama kalbim ve ruhum hep seninle olacak.
Belki mil ötedeyim, ama sen her zaman kalbimde olacaksın. Seninle Noel'i kutlayamayabilirim, Ama bunu daima seninle bir kalple kutlayacağım. Mutlu Noeller ve mutlu yeni yıl, canım.
Bu yılki Noel şimdiye kadarki en iyi Noel olsun. Size ve ailenize en içten dileklerimle.
Büyülü ve keyifli bir tatil dileğiyle! Mutlu Noeller…
Bu Noel zamanı daha iyi yaşamınızın başlangıcı olsun. İyi ve mübarek bir tatil geçirin!
Noel Baba'ya sana ne vereceğini söyleyebilseydim,Mutluluk ve barış olurdu. Sadece bu Noel değil, ama tüm yıl boyunca…
Ateşiniz sıcak olsun ve eviniz aydınlık olsun. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar.
Mutluluk armağanını aç ve bu Noel'i sev
Ve mutlulukları başkalarıyla paylaş.
Noel günü birlikte olmayabiliriz, ama kalbim ve ruhum hep seninle olacak.
Belki mil ötedeyim, ama sen her zaman kalbimde olacaksın. Seninle Noel'i kutlayamayabilirim, Ama bunu daima seninle bir kalple kutlayacağım. Mutlu Noeller ve mutlu yeni yıl, canım.
Bu yılki Noel şimdiye kadarki en iyi Noel olsun. Size ve ailenize en içten dileklerimle.