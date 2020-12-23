Noel ne zaman kutlanacak? Dünyadaki en ilginç Noel gelenekleri
Dünyada yılbaşını bu yıl corona önlemleriyle geçirecek olsa da Noel ruhu günler öncesinden hissedilmeye başlandı. Noel ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da biliniyor. Noel'in kutlandığı ülkelerde birçok ritüel yerine getiriliyor. Peki, Noel ne zaman kutlanacak? İşte dünyadaki en ilginç Noel gelenekleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır.
Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.
2
Abone Ol
DOĞU KİSİLERİNDE FARKLI TARİHTE
Tarihi kaynaklar incelendiğinde, Hz. İsa'nın doğum tarihine dair kesin bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Bu konuda, farklı rivayetler olup, Hıristiyan kaynaklarında da farklı tarihler yer almaktadır. Hz. İsa’nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü, doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir.
3
Abone Ol
DÜNYADAKİ EN İLGİNÇ NOEL GELENEKLERİ
İskoçya'da saatler gece yarısını gösterdiğinde insanlar sevdiklerinin evine yılın "ilk ayak" basanı olmak için yarışa girer. İlk ayak bastıkları eve para, ekmek, tuz, kömür, gibi hediyeler götürürler.
Çinliler, yeni yıl kutlamalarına başlamadan önce geçen seneden kalan kötü şansı yok etmek için evlerini temizliyorlar. Ayrıca yeni yılın şans ve bereket içinde geçmesi için evlerine yeni çiçek satın alıyorlar.
Japonlar yeni yıla girerken hem kötü ruhları kovmak hem de mutluluk ve iyi şans getirmek için kapılarının önüne ip asıyorlar. Saatler tam 00.00'ı olduğunda yeni yılın neşeli ve şanslı geçmesi için herkes kahkaha atmaya başlıyor.
4
Abone Ol
Bir diğer ilginç yılbaşı geleneği ise Şili'de. Şili’de saatler gece yarısını gösterdiğinde bir kaşık mercimek yiyenlerin bütün yılının iş ve parayla dolu olacağına inanılır. Ayrıca yılbaşı gecesi evi içeriden dışarıya doğru süpürüyorlar. Bu sayede bir önceki yıldan kalmış kötü ruhlardan da kurtulacaklarına inanıyorlar.
İsviçre'de insanlar yeni yılı iyi ve kötü ruhları simgeleyen çeşitli kostümler ve şapkalar giyerek karşılıyorlar.
İspanya'daki geleneğe göre yılbaşı gecesinden bir gün önce gece yarısı saatler 12′yi gösterdiğinde İspanyollar 12 üzüm tanesini, saatin her vuruşunda bir üzüm tanesi yerler. 12 üzüm şansı ve yeni yılda yer alan 12 ayı temsil eder.