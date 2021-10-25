Noel (Christmas) nedir, ne zaman? Christmas gelenekleri hakkında bilgiler...
Dünyada Noel (Christmas) heyecanı günler öncesinden hissedilmeye başlandı. Noel ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da biliniyor. Noel'in kutlandığı ülkelerde birçok ritüel yerine getiriliyor. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Peki, Noel ne zaman kutlanacak? İşte dünyadaki en ilginç Noel gelenekleri...
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Noel bir diğer adıyla Christmas, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi Bilgisayar Yüksek mühendisliği bölümünde yapan Çağlayan, Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmişti.
Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.
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Christmas geleneği
Günümüzde Noel Günü, çoğunlukla Hristiyan olmayanlar da dahil olmak üzere, dünyadaki ülkelerde büyük bir festival ve resmi tatil olarak algılanıyor. Sadece az sayıda Hristiyan olmasına rağmen Noel’in popüler olduğu Japonya gibi ülkeler, Noel’in hediye verme, süslemeler ve Noel ağaçları gibi laik yönlerinin çoğunu benimsemişlerdir. Dünyanın dört bir yanındaki Noel kutlamaları, farklı kültürel ve ulusal gelenekleri yansıtacak şekilde belirgin biçimde değişebilir. Güçlü bir Hıristiyan geleneğine sahip ülkeler arasında, bölgesel ve yerel kültürleri içeren çeşitli Noel kutlamaları gelişmiştir.
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Hristiyanlar için bir Noel Arifesi veya Noel Günü kilise hizmetine katılmak Noel sezonunun tanınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Noel, Paskalya kiliseye katılım süresinin en uzun olduğu günlerdir.
Hristiyan Noel kutlaması için, Doğuş oyununun izlenmesi en eski geleneklerinden biridir. Çocuklar İsa'nın doğumunu kutlayan Noel şarkıları söyler.
Fransa, Almanya, Meksika ve İspanya'da, Doğuş oyunları genellikle sokaklarda açık havada yeniden yaratılır.
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DOĞU KİSİLERİNDE FARKLI TARİHTE
Tarihi kaynaklar incelendiğinde, Hz. İsa'nın doğum tarihine dair kesin bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Bu konuda, farklı rivayetler olup, Hıristiyan kaynaklarında da farklı tarihler yer almaktadır. Hz. İsa’nın doğum tarihinin yıl olarak milattan önce dört ile altı yıl evvel olduğu, doğum günü olarak da Batı'da bulunan kiliseler 25 Aralık gününü, doğum tarihi olarak kabul edip kutlarlarken, Doğu kiliseleri ise bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedir.