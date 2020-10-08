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Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 11:28 | 

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazanacak? İşte Nobel Edebiyat Ödülüne favori gösterilen adaylar

2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananının belli olmasına kısa bir süre kaldı. Her branşta olduğu gibi edebiyat ödülü için de bazı isimler ön plana çıkıyor. Peki, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazanacak? İşte Nobel Edebiyat Ödülüne favori gösterilen adaylar...

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Nobel Edebiyat Ödülü 8 Ekim’de yani bugün sahibine verilecek. Favoriler yine Haruki Murakami, Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong’o ve Javier Marias. Anne Carson’ın ve Jokha Alharti de ödülü kazanabilecek isimler arasında gösteriliyor. Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim Türkiye saatiyle 14.00’te, İsveç Kraliyet Akademisi’nin yapacağı duyuru ile açıklanacak.

2 NOBEL ÖDÜLÜ TARİHİ
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NOBEL ÖDÜLÜ TARİHİ

Nobel Ödülü, 27 Kasım 1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm'de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödüldür. İlk Nobel Ödülleri 1901 tarihinde verilmeye başlanmıştır.

Her ödül ayrı bir komite tarafından verilir; İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi fizik, kimya, ekonomi alanındaki ödülleri, Karolinska Enstitüsü Fizyoloji veya Tıp alanındaki ödülleri ve Norveç Nobel Komitesi edebiyat alanındaki ödülleri vermektedir. Norveç Parlamentosunca İsveç Akademisinden seçilen beş kişilik bir kurul ise barış alanındaki ödülleri verir.

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Uluslararası Kızıl Haç Komitesi bugüne kadar Nobel Barış Ödülünü altı defa almaya hak kazanmıştır. 826 Nobel ödülü kazanandan, 43'ü kadındır; Marie Curie 1903 yılında fizik alanında ilk Nobel Ödülünü kazanan kadın olmuştur. Curie ayrıca 1911 yılında Nobel kimya ödülünü almaya da hak kazanmıştır.

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