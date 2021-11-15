Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk ismi nereden geliyor? İşte Nizamülmülk'ün hayatıyla ilgili bilgiler...
Nizamülmülk'ün hayatı Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Pazartesi günleri yayınlanan tarihi dizide Nizamülmülk karakterine Mehmet Özgür hayat veriyor. Siyasî, askerî, ilmî ve idarî sahadaki hizmetleri yanında Nizâmülmülk imar faaliyetleriyle de yakından ilgilenmiş, çeşitli şehirlerde cami, medrese, mescid, hankah, zâviye, bimaristan, surlar ve kapılar yaptırmıştır. Peki, Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk ismi nereden geliyor?
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Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun baş veziri ve Siyâsetnâme adlı eserin yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde bir hayli etkili olan Nizâmülmülk; Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır.
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Nizamülmülk isminin anlamı
Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. "Nizâmülmülk" ismi, "devletin düzeni" anlamına gelir.
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Nizamülmülk'ün mezarı, bugün İran'ın İsfahan kentinin kenar mahallerinden birinde, Sultan Melikşah ile birlikte ve Selçuklu ailesinden pek çok isimle birlikte mütevazı bir türbede bulunmakta ve Hoca Nizamülmülk olarak bilinmektedir.