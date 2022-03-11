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Niyazi Koyuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu hakkında bilgiler

#Niyazi Koyuncu#Kazım Koyuncu#Niyazi Koyuncu Kimdir

Niyazi Koyuncu merak edilen isimlerden biri oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında Niyazi Koyuncu da yer alıyor. Peki, Niyazi Koyuncu kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/2Niyazi Koyuncu kimdir, kaç yaşında, nereli Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu hakkında bilgiler

Niyazi Koyuncu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Kazım Koyuncu’nun kardeşi olan Niyazi Koyuncu Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Ünlü isim en son 2021 yılında Üryan isimli parçasını sevenleri ile buluşturdu.

2/2Niyazi Koyuncu kimdir, kaç yaşında, nereli Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu hakkında bilgiler

Kazım Koyuncu’nun kardeşi olan Niyazı Koyuncu 1984 doğumlu. Hopa, Artvin'de dünyaya gelen Koyuncu ilk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkardı. 2016 yılında ise Liva isimli albümünü sevenleri ile buluşturdu.  

17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitti. Burada Seritana (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.

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