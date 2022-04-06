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Nisan'da hangi balıklar yenir? İşte Nisan'da yenmesi gereken balıklar

#Nisan#Balık

Av sezonu yasağına kısa bir süre kala balık tüketimi de artmaya devam ediyor. Bu ay yenilmesi önerilen balıkların neler olduklarını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Nisan'da hangi balıklar yenir?

1/2Nisanda hangi balıklar yenir İşte Nisanda yenmesi gereken balıklar

Nisan ayının başlamasıyla birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de bu ayda hangi balıkların yenmesi gerektiği oldu. Nisan ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini ve daha lezzetli olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair araştırma yapıyor. İşte, Nisan ayında yenilmesi gereken balıklar hakkında ayrıntılar...

2/2Nisanda hangi balıklar yenir İşte Nisanda yenmesi gereken balıklar

Nisan ayında gümüş, izmarit, kalkan, mersin, morina, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır. Nisan ayındaki en lezzetli Balık yine kalkandır bol zamanı nisan ayıdır.

BALIĞIN İNSANA FAYDALARI

Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.

Depresyon belirtilerini hafifledir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.

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#Nisan#Balık