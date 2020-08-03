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Haber GiriÅŸ: 03 AÄŸustos 2020 - 14:30,

NiÅŸan yüzüÄŸümü yakÄ±ndan görün!

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± romantik yemekte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Instagram, Backgrid USA

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1ROMANTÄ°K YEMEK
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ROMANTÄ°K YEMEK

GeÃ§tiÄŸimiz ayÄ±n son haftasÄ±nda bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Max Ehrich ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Demi Lovato, bu kez de iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ meraklÄ±larÄ± iÃ§in yakÄ±ndan gÃ¶sterdi.

2MASKEYÄ° Ä°HMAL ETMEDÄ°LER
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MASKEYÄ° Ä°HMAL ETMEDÄ°LER

27 yaÅŸÄ±ndaki Lovato ile niÅŸanlÄ±sÄ± Ehrich, Ã¶nceki akÅŸam Malibu'da Ã¼nlÃ¼ bir restorana gitti. Romantik bir yemek iÃ§in evlerinden Ã§Ä±kan Ã§ift, koronavirÃ¼s Ã¶nlemi olarak maskelerini de ihmal etmedi.

3NÄ°ÅžANLILAR EL ELE
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NÄ°ÅžANLILAR EL ELE

Mini etekli bir elbise giyen ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ÅŸÄ±k bir Ã§antayla tamamlayan Lovato ile sevgilisi el ele restorana girdi.

4Ä°RÄ° TAÅžLI YÃœZÃœK
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Ä°RÄ° TAÅžLI YÃœZÃœK

Â Masada oturup yemek yerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiklerini fark eden Lovato, niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu elini yanaÄŸÄ±na koydu. Bu ÅŸekilde de hayranlarÄ±nÄ±n Ã§ok merak ettiÄŸi niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n biraz daha yakÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lmesini saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu.

5SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

27 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demi Lovato, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Max Ehrich ile niÅŸanlandÄ±. Mutlu haberi de Instagram sayfasÄ±ndan duyurdu.

6DUYGUSAL MESAJ
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DUYGUSAL MESAJ

Kumsalda Ã§ekilen niÅŸan pozlarÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Lovato, duygusal bir mesaj da yazdÄ±.

7Ã‡OK ÅžANSLIYIM
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Ã‡OK ÅžANSLIYIM

Lovato mesajÄ±nda Ehrinch'i tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ilk anda sevdiÄŸini belirterek "Seni ilk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m anda sevdiÄŸimi biliyordum. Bunu ilk elden hissetmeyen birine aÃ§Ä±klayamayacaÄŸÄ±m bir ÅŸey bu" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mesajÄ±nda bÃ¶yle bir duyguyu tattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸanslÄ± olduÄŸunu da belirtti.

8ONUR DUYUYORUM
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ONUR DUYUYORUM

Lovato hayatÄ±nda hiÃ§ bÃ¶yle koÅŸulsuz bir ÅŸekilde sevildiÄŸini hissetmediÄŸini de belirtti mesajÄ±nda. "Sen beni kendimden baÅŸka bir ÅŸey olmaya zorlamadÄ±n" diyen Demi Lovato "Evlilikte senin elini tutmaktan onur duyuyorum" diye yazdÄ±.

9AÅžKINI SOSYAL MEDYADAN Ä°LAN ETTÄ°
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AÅžKINI SOSYAL MEDYADAN Ä°LAN ETTÄ°

Lovato kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de Max Ehrich'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yine bÃ¶yle duygusal bir mesajla kutladÄ±. ÅžarkÄ±cÄ± "Senin tarafÄ±ndan koÅŸulsuzca sevildiÄŸimi hissediyorum" diyerek bÃ¶yle bir ÅŸeyi daha Ã¶nce hiÃ§ yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

Instagram

10TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NE ANLATTI
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TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NE ANLATTI

ÅžarkÄ±cÄ± Demi Lovato, Ã¼Ã§ aydÄ±r birlikte olduÄŸu Max Ehrich'in 29'uncu yaÅŸÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan kutladÄ± ve takipÃ§ilerine de onu ne kadar Ã§ok sevdiÄŸini anlattÄ±.

11BENÄ° KOÅžULSUZ SEVDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUM
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BENÄ° KOÅžULSUZ SEVDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUM

27 yaÅŸÄ±ndaki Lovato, Ehrich ile birlikte Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p bir de metin kaleme aldÄ±. Lovato "Beni koÅŸulsuz sevdiÄŸini hissediyorum" dediÄŸi sevgilisine karÅŸÄ± duygularÄ±nÄ± da kelimelere dÃ¶ktÃ¼.

12DAHA Ã–NCE HÄ°Ã‡ BÃ–YLE HÄ°SSETMEDÄ°M
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DAHA Ã–NCE HÄ°Ã‡ BÃ–YLE HÄ°SSETMEDÄ°M

BÃ¶yle bir duyguyu daha Ã¶nce hiÃ§ hissetmediÄŸini belirten Lovato, sevgilisinin hayatÄ±na "pozitif bir Ä±ÅŸÄ±k" yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Sevgilisiyle birlikte daha birÃ§ok doÄŸum gÃ¼nÃ¼ anÄ±sÄ± biriktirmek istediÄŸini sÃ¶yleyen Lovato, mesajÄ±nÄ± "Seni seviyorum" diye bitirdi.

13YORUM YAÄžDI
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YORUM YAÄžDI

Â TakipÃ§ileri Lovato'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hem Ehrich'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ± hem de Ã§ifte mutluluklar diledi.

14BÄ°RLÄ°KTE SOSYAL Ä°ZOLASYON
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BÄ°RLÄ°KTE SOSYAL Ä°ZOLASYON

Demi Lovato ile Max Ehrich, yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ aydÄ±r birlikteler. Ã‡ift, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonu da birlikte geÃ§irdi.

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