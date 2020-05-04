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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 10:09,

Nisan enflasyon oranı açıklandı! 2020 Nisan ayı enflasyon oranı nedir?

Nisan ayı enflasyon oranı son dakika açıklamasının ardından duyuruldu. Nisan enflasyon oranı nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. Bu rakamlara göre kira artış oranı, emekli ve memur zammı gibi birçok oran belli oluyor. Enflasyon nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu. İşte detaylar...

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Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamları duyuruluyor. Mayıs ayının gelmesi ile beraber gözler nisan ayı TEFE, TÜFE oranlarına çevrildi. Enflasyon nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu.

2NİSAN ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
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NİSAN ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Nisan ayı enflasyon oranı 4 Mayıs tarihinde saat 10.00'da açıklandı. Enflasyon nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış %1,55 ile haberleşme grubunda gerçekleştiBir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,90 ile giyim ve ayakkabı, %4,91 ile eğlence ve kültür ve %5,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,52 ile konut oldu.
Aylık en yüksek azalış %1,83 ile ulaştırma grubunda olduAna harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise %1,23 ile haberleşme, %0,67 ile eğlence ve kültür ve %0,32 ile konut oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,08 ile giyim ve ayakkabı ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

3ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR
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ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Temmuz ayından itibaren hızla enflasyonun düşüşe geçeceği belirten Uysal, 2020 ve 2021 enflasyon tahminini açıkladı.

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Uysal, “2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi. TL'de değer kaybı görüldü ve oynaklıklar arttı. Tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor. Ekonomideki güçlü seyir ocak-şubat döneminde devam etti. Mart ayında hizmetler sektörü faaliyeti hızla zayıfladı. Gelişmiş ülkelerde enflasyon tahminleri geriledi. “ dedi.

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