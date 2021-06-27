Nisan ayında boşanmış

Oyuncunun 2016 yılında evlendiği işadamı Kazım Akdeniz’den nisan ayında boşandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre çift, anlaşmalı olarak ayrıldı ve birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.
2
KİRAYI ÖDEMEYİNCE...
Ünlü iş insanı Sadettin Saran, Maslak’taki evini kiralayan ancak ödeme yapmayan eski dostu Sinan Akçıl’la icralık oldu. Ünlü şarkıcının Audi A5 marka aracına icra yoluyla el konuldu. Sadettin Saran ve Sinan Akçıl’ın arası kira yüzünden bozuldu. Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Maslak’taki evini Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftine kiraya verdi. Ancak iddiaya göre Akçıl bir yıl boyunca Saran’a kira ödemedi. Ünlü şarkıcı daha sonra kirasını ödemediği evden taşındı. Bunun üzerine Saran, Akçıl’a ödemesi gereken kira miktarını tebliğ yoluyla gönderdi. Ancak söylentilere göre ünlü şarkıcı bu tebliği de dikkate almadı. Saran da bu kez icra yolunu seçti. Ödemediği kiralar yüzünden Akçıl’ın Audi A5 marka aracına el konuldu.
3
AŞKI İÇİN URLALI OLDU
Hepsi grubu ile yollarını ayırdıktan sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, sürpriz bir şekilde 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile aşkını ilan etmişti. İzmir-Urla’ya sevgilisinin yanına taşınan Ergül, şimdilerde bütün işlerini buradan takip ediyor. Şarkıcı yakın çevresine “Aşkım için Urlalı oldum” diyormuş.
4
PANDEMİ ONU GÜLDÜRDÜ
Cem Adrian pandemi döneminin en çok kazanan isimlerinden biri oldu. Bir plak firmasıyla 1 milyon TL değerinde anlaşma yapan şarkıcı, dijital mecralardan da kazançlı çıktı. Dijital platformda en çok dinlenen şarkıcılar arasında gösterilen Adrian’ın YouTube’tan aylık 80 bin TL gelir elde ettiği öğrenildi.
5
KONSERE DİYE GİTTİLER, DÖNMEDİLER
Şarkıcı Elif Kaya ve aranjör sevgilisi Selim Çaldıran konser vermek için gittikleri Bodrum’a yerleşme kararı aldı. Yalıkavak’ta bir ev almak için araştırma yapan çift, artık işleri oldukça İstanbul’un yolunu tutacak.
6
BORCUNU ÖDEDİ
Eski eşi Emina Jahovic’le nafaka nedeniyle icralık olan Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi’deki 4 katlı villasını sattı ve nafaka borcunu ödedi. Çubuklu’da daha mütevazı bir eve geçen ünlü şarkıcı, yeni aldığı evi için ise her ay 65 bin TL kredi ödüyor. Jahovic, 3 yıl önce boşandığı Sandal’a nafakasını ödemediği gerekçesiyle dava açmıştı.