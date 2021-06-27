Nisan ayında boşanmış

KİRAYI ÖDEMEYİNCE... Ünlü iş insanı Sadettin Saran, Maslak’taki evini kiralayan ancak ödeme yapmayan eski dostu Sinan Akçıl’la icralık oldu. Ünlü şarkıcının Audi A5 marka aracına icra yoluyla el konuldu.

Sadettin Saran ve Sinan Akçıl’ın arası kira yüzünden bozuldu. Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Maslak’taki evini Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftine kiraya verdi. Ancak iddiaya göre Akçıl bir yıl boyunca Saran’a kira ödemedi. Ünlü şarkıcı daha sonra kirasını ödemediği evden taşındı. Bunun üzerine Saran, Akçıl’a ödemesi gereken kira miktarını tebliğ yoluyla gönderdi. Ancak söylentilere göre ünlü şarkıcı bu tebliği de dikkate almadı. Saran da bu kez icra yolunu seçti. Ödemediği kiralar yüzünden Akçıl’ın Audi A5 marka aracına el konuldu.