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Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 13:22 | 

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklar

Uzatılan kısa çalışma ödeneğinin detayları belli oldu. aha önce uygulamadan yararlanan işçiler 1 nisan'dan itibaren bu haktan yine yararlanabilecekler. Ayrıca ödemeler işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek. Peki, Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanacak?

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Mayıs ayının ilk haftasında gözler kısa çalışma ödeneğinin hesaplara aktarılacağı tarihe çevrildi.

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Henüz ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz aylarda her ayın 5'inden sonra ödeniyordu.

33 AY DAHA UZATILDI

3 AY DAHA UZATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 31 Ocak tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar 3 ay uzatıldığını söyledi.

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Uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını vurgulayan Bakan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan’dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

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