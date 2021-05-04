Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklar

3 AY DAHA UZATILDI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 31 Ocak tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar 3 ay uzatıldığını söyledi.