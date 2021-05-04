Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklar
Uzatılan kısa çalışma ödeneğinin detayları belli oldu. aha önce uygulamadan yararlanan işçiler 1 nisan'dan itibaren bu haktan yine yararlanabilecekler. Ayrıca ödemeler işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek. Peki, Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanacak?
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Mayıs ayının ilk haftasında gözler kısa çalışma ödeneğinin hesaplara aktarılacağı tarihe çevrildi.
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Henüz ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz aylarda her ayın 5'inden sonra ödeniyordu.
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3 AY DAHA UZATILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 31 Ocak tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar 3 ay uzatıldığını söyledi.
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Uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını vurgulayan Bakan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan’dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini söyledi.