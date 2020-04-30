Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2020 enflasyon beklentisi
Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal "Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi. Şimdi gözler nisan ayı enflasyon açıklamasında.
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Nisan ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." açıklamasında bulundu. İşte konu ile ilgili detaylar…
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NİSAN ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı enflasyon oranı 4 Mayıs tarihinde açıklanacak.
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ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Temmuz ayından itibaren hızla enflasyonun düşüşe geçeceği belirten Uysal, 2020 ve 2021 enflasyon tahminini açıkladı. Uysal, “2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi. TL'de değer kaybı görüldü ve oynaklıklar arttı. Tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor. Ekonomideki güçlü seyir ocak-şubat döneminde devam etti. Mart ayında hizmetler sektörü faaliyeti hızla zayıfladı. Gelişmiş ülkelerde enflasyon tahminleri geriledi. “ dedi.