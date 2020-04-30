Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2020 enflasyon beklentisi

Nisan ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." açıklamasında bulundu. İşte konu ile ilgili detaylar…