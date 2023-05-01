NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023 || TUİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamları için araştırmalar mayıs ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Özellikle temmuzda yapılacak olan memur zammı için nisan ayı enflasyon rakamları önem arz edecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. Peki, nisan ayı enflasyon rakamları (TUİK) ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar...