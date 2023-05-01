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NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023 || TUİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 17:10

Nisan ayı enflasyon rakamları için gözler TUİK açıklamalarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları her ayın başında belirleniyor. Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 2,29 artış gösterirken Yıllık enflasyon yüzde 50,51 olmuştu. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yayınlandı. TUİK nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, enflasyon beklentisi oranları...

1/4NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023 || TUİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamları için araştırmalar mayıs ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Özellikle temmuzda yapılacak olan memur zammı için nisan ayı enflasyon rakamları önem arz edecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. Peki, nisan ayı enflasyon rakamları (TUİK) ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar...

2/4NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayına enflasyon rakamları da 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

3/4NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

4/4NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023 || TUİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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