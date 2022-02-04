Nisan ara tatili ne zaman? İşte okullarda ara tatilin başlayacağı tarih

2021-2022 eğitim öğretim dönemine devam eden öğrenciler, nisan ayının yaklaşması ile birlikte ara tatil sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatilin, bu yılki tarihini sorguluyor. İşte, okullarda ara tatilin başlayacağı tarih...